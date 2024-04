Brutál kedvezményeket robbantottak az utazási irodák: semmi kétség, beindult a szezon

Jól zárta a 2023-as évet a magyar turisztikai szektor és a lendületet a január után a február sem törte meg: a vendégek száma 23, a vendégéjszakáké 19%-kal nőtt. De nem csak a belföldi, a külföldre tett utazások száma is folyamatosan élénkül. A Pénzcentrum körképéből kiderül, melyek lesznek az idei nyár slágerországai a magyarok körében, milyen kedvezmények érhetőek még el, illetve választ kapunk arra is, mik most a legtrendibb úti célok.

Egyértelműen fellendülőben van az európai turizmus a KSH legfrissebb adatai alapján, és a magyar idegenforgalmi szektor is folyamatosan erősödik: az ágazat az év végén növekedést mutatott, és a lendület januárban és februárban sem tört meg – derül ki az MBH Bank Elemzési Centrumának legfrissebb ágazati kitekintőjéből. Jól zárta a 2023-as évet a magyar turisztikai szektor és a lendületet a január után a február sem törte meg: a vendégek száma 23, a vendégéjszakáké 19%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

De nem csak a belföldi, a külföldre tett utazások száma is folyamatosan élénkül. Az UNWTO idei első világturisztikai barométere szerint a nemzetközi turizmus a 2023-as évet a járvány előtti szint 88%-án zárta, a becslések szerint 1,3 milliárd nemzetközi utazóval. A fennmaradó felhalmozott kereslet felszabadulása, a légi összeköttetések fejlődése, valamint az ázsiai piacok és úti célok erőteljesebb jelenléte várhatóan 2024 végére teljes fellendülést eredményez, sőt egye várakozások szerint 2 %-kal meg is előzheti 2019-et. Persze a gazdasági és geopolitikai kockázatok még árnyalhatják ezt a képet.

Trend a lelke

Hogy itthon mi várható, mire számítanak a hazai utazási irodák, az a Pénzcentrum körképéből derül ki, melyben a legnagyobb utaztatókat kérdeztük a 2024-es trendekről.

Arra a kérdésre, hogy melyek lesznek 2024 nyarának slágerországai, Harangozó Ferenc, az OTP Travel marketingkommunikációs vezetője azt válaszolta, hogy

Az OTP Travel csoportos, egyéni és családos szervezett kulturális kör-és hajós utazások, városlátogatásokat és egyedi igények alapján összeállított utazásokat kínál. Ügyfeleink körében évek óta egyértelműen trend az USA-ba, Kínába és Dubaiba irányuló körutazások. Az idei év további slágerei: Thaiföld, Japán, Üzbegisztán, Vietnám, Bali és Közép-Amerika. Tavasztól kiemelt érdeklődés övezi olaszországi és spanyolországi városlátogatásainkat és körutazásainkat, valamint a mediterrán és karibi hajós ajánlatainkat.

Az IBUSZ ajánlatai közül Termes Nóra, a cég hálózati és marketingigazgatója elmondása alapján a charter repülővel megközelíthető mediterrán tengerparti üdülőhelyek a legnépszerűbbek: a török Riviéra, Spanyolország üdülőterületei (Mallorca, Costa Dorada és Costa Brava), valamint a görög szigetvilág és szárazföld közkedvelt nyaralóhelyei.

A TUI legforróbb ajánlatairól Taskár Tamás, magyarországi sales manager beszélt a Pénzcentrumnak:

A 2024 nyarára vonatkozó országrangsorban Törökország még megelőzi Horvátországot és Spanyolországot, majd Görögország és Olaszország következik. Távolabbi népszerű úti cél pedig a Maldív-szigetek.

Az eddigi sikeres előfoglalási kampányok alapján nagyon meglepő változások nem lesznek a legnépszerűbb nyári úti célok kapcsán a Kartagonál: Törökország, Tunézia, Görögország végeznek majd a képzeletbeli dobogón, szorosan utánuk következik Egyiptom - tudtuk meg Bocsák Zsófiától, a Kartago Tours cégvezetőjétől. Hozzátette:

Utóbbival kapcsolatban utazási szempontból érdemes megjegyezni, hogy környező országok konfliktusa miatt tapasztalható volt ugyan visszaesés, de az ősz óta eltelt időszakban bebizonyította Egyiptom, hogy továbbra is biztonságos úti cél. Így azok, akik nyaralásuk során az egyiptomi resortok által nyújtott kényelmet, szolgáltatásokat és ellátást keresik, idén is megtalálják azokat a kínálatban. Az ország töretlen népszerűsége pedig mutatja, hogy ezzel sokan vannak így.

Izzanak a vonalak?

Már április van, a jó idő is megérkezett, egyre többen kezdik el szervezni a nyaralásukat. Az OTP Travelnél az érdeklődések folyamatosak, ügyfeleink foglalására leginkább az előre tervezés jellemző, nagyon sok érdeklődés érkezik már az év második felére, szilveszterre, illetve 2025-re is. Az IBUSZ-nál is izzanak a vonalak, mint megtudtuk, az érdeklődések, sőt a foglalások is december eleje óta tartanak, hiszen az előfoglalási akciónk akkor kezdődött és március 31-ig tartott. Az előfoglalási akciónk lejárt, most már a szezon eleji utakra lehet akciós ajánlatokat találni, ahol maradt még hely.

Bocsák Zsófia is úgy látja, beindult a szezon, olyannyira, hogy a január-februári előfoglalási szezonban idén kétszer annyi utas foglalt náluk, mint tavaly. Egyértelműen látszik a tendencia, hogy itthon, a magyar piacon is elkezdődött az az átrendeződés, amit régiónk többi országában is tapasztaltak korábban: hogy az utasok nem hagyják utolsó pillanatra a nyaralásukkal kapcsolatos döntést, nem várnak last minute ajánlatokra, mert egyre kevesebb ilyen van a piacon, és egyre nagyobb kompromisszumokat kíván meg az utazóktól ez az utazási forma. Helyette inkább az előszezoni ajánlatokat használják ki, amikor a szálláspartnerek a legnagyobb kedvezményeket biztosítják, amikor még vannak szabad helyek a legnépszerűbb szállodákban, tengerpartokon is, és amikor sokkal rugalmasabbak a lemondási feltételek is még.

Anyacégünk, a német DERTOUR Group tapasztalatai alapján tudjuk, hogy a nyugati piacok hagyományosan így működnek, Németországban egyáltalán nem ritka, hogy valaki lefoglalja a jövő nyári utazását rögtön akkor, ahogy hazaért az ide nyaralásából. Mostanában kezdtünk mi is ebbe az irányba indulni.

A TUI-nál úgy látják, a nyaralás továbbra is kiemelt fontosságú, és a magyarok idén nagyon szívesen utaznak.

Az előző nyárhoz képest magas, egyszámjegyű százalékos vendégszám-növekedést regisztráltunk.

Minél korábban, annál olcsóbb

Alkalmi, szezonális kedvezményeket az OTP Travel nem kínál, ugyanakkor törzsutasaink lojalitását minden új utazás esetében kedvezménnyel honorálják. A TUI-nál minél korábban foglal, annál olcsóbb. Mindig vannak vonzó ajánlataik és promóciós kódjaik: jelenleg egy promóciós kóddal április 15-ig akár 300 eurót (117 ezer forintot) is megtakaríthatunk a nyári csomagtúra foglalásoknál, és akár 150 eurót is (59 ezer forintot) a csak szállodai foglalásoknál. A nyári kampány részeként április végéig vonzó ajánlatokat kínálnak egyhetes tartózkodásra népszerű mediterrán úti célokra, repülőjegyekkel együtt mindössze 599 eurótól, azaz 233 ezer forinttól.

A tömeges előfoglalási kedvezmények január-február hónapban a legmagasabbaka Kartagónál is, a szállodai partnerek ekkor hagyományosan nagy kedvezményeket nyújtanak a korán foglaló utasoknak, így ők is nagyon kedvező szinten tudják tartani a csomagajánlatokat. De aki csak most határozza el magát, hogy utazna, annak sincs oka elkeseredni: mindig vannak hotelek, ahol néhány napos vagy hetes akciókat dobnak be a nyár bizonyos időszakaira. Ezekről az akciókról viszonylag könnyű tudomást szerezni a hírlevelekből, kirakati plakátokról, vagy az utazási irodai tanácsadóktól. Ha pedig valaki előszezonban is tud utazni, akkor április végén már böngészheti a last minute kínálatot is! Onnan annak lesz szezonja.

Izgalmas belépők

Ügyfeleink igényeire és elvárásaira reagálva a kereslet alapján, új desztinációkat, illetve az adott népszerű desztinációkon belül új kalandokat, kulturális vagy gasztronómiai élményeket kínálunk, vagy éppen városlátogatásba tengerparti pihenést beépítünk. Új belépőként megemlíthetjük a Nepál-Bhutan körutazást, a Spitzbergákat is érintő vagy Miami-Key West-Bahamák hajós körutazásainkat, de ide sorolnám a Jane Austin fesztivál meglátogatását Angliai utazásunkban. Kínálatunkban szerepel Azerbajdzsán és Grúzia felfedezése, ínyenc élménytúra a balti államokban, városlátogatások olyan különleges helyszínekre, mint Valencia, Bordeaux vagy Portó

– tudtuk meg Harangozó Ferenctől.

A Budapestről Antalyába naponta közlekedő járatok mellett újdonságként a TUI programjába a Debrecenből Antalyába induló járat is bekerült, amely június 12-től még kényelmesebb utazást kínál sok magyar utazónak a török Riviérára. Új nyári foglalási lehetőség a TUI Magic Life Beldibi Kemerben a Török Riviérán. A csak felnőtteknek szóló, all inclusive klub 16 éves és idősebb egyedül utazóknak, pároknak és baráti társaságoknak ígér vonzó nyaralási élményeket változatos sport-, buli- és show-programokkal. Szintén újdonság a TUI vendégei számára idén nyáron a Wizz Air heti két járata Budapestről Krétára (Heraklion) és Ciprusra (Larnaca).

Az IBUSZ-nál nincsenek idén teljesen új desztinációnk, az eddigieket viszik tovább. Új szálláshelyeik vannak szép számmal viszont, zömében magasabb kategóriás hotelek, azokat keresik leginkább az utazók tapasztalataik szerint.

Újdonságként idén Kusadasiba, Törökország égei-tengeri riviérájára, Észak-Ciprusra és a görög szigetek közül Lefkadára indít Budapestről járatokat a Kartago Tours. Budapest mellett Debrecen is kapott újdonságokat: onnan idén először Korfura, a Török Riviérára és Tunéziába lehet a kínálatukban repülni.

Az új desztinációk mellett a szolgáltatásaink között is készültünk egy újdonsággal az idei főszezonra: három ország öt szállodájában bevezetjük klubhotel szolgáltatásunkat. A klubhotelek magyar nyelvű gyermekanimációs programokat kínálnak. Amellett, hogy a gyerekek magyar anyanyelvű animátorok által vezetett foglalkozásokon vehetnek rész nap közben heti hat napon, a klubhotelek kínálnak „Reggelizz az animátorokkal!” és „Vacsorázz az animátorokkal” programokat is, így a szülők eltölthetnek egy kellemes estét, elfogyaszthatják nyugodtan a vacsorájukat kettesben, míg a gyerekek biztonságban, külön teremben, a kortársaikkal étkezhetnek. A klubhotelek magas besorolású, gyermekbarát, minden gyermekbiztonsági előírásnak megfelelő, jellemzően közvetlen tengerparti elhelyezkedésű szállodák. Az idei nyáron Törökországban, Tunéziában és Egyiptomban kínáljuk ezt a szolgáltatást utasainknak a főszezonban.

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Bocsák Zsófia.