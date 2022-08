Csúcsot döntött az utazási kedv: már többen keltek útra, mint a Covid előtti évben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2022-ben ismét visszatért az utazások népszerűsége: van olyan utazási iroda, ahol hat hónap alatt több foglalás érkezett, mint a Covid előtt időszakban egy év alatt. Mint kiderült, változott a legnépszerűbb úti célok sorrendje is, idén Horvátországba utaznak a legtöbben. Továbbra is népszerű a pénzvisszafizetési garancia is, már az utazók 90%-a él ezzel a szolgáltatással nyaralása foglalásakor.

Címlapkép: Getty Images

