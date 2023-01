Döntött az EU: nem lesz könnyű novembertől vízum nélkül beutazni Magyarországra

Hamarosan csak vízummal lehet Magyarországra belépni 63 ország polgárainak, köztük a szerbiaiaknak - írja az Index az az N1 közlése alapján. Szerb útlevéllel a lakosok jelenleg vízum és előzetes engedély nélkül utazhatnak a schengeni övezet országaiba, azonban 2023-tól a beléptetés előzetes és díjköteles online kérelemhez lesz kötve. A vízumigénylés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszeren, vagyis az ETIAS-on keresztül történik.

A javaslat még 2018-ban merült fel, melynek célja, hogy az EU jobban ellenőrzés alá vonja határait, így védve az állampolgárokat. Az első tervek szerint az ETIAS már ebben a hónapban üzembe állt volna, viszont a határidőt előbb 2023 májusáig, majd nemrég novemberéig meghosszabbították - ezt honlapján jelentette be az Európai Bizottság. A jelentkezési kérelmet az ETIAS weboldalán vagy mobilalkalmazásán kell benyújtani. Az űrlapot legkésőbb az utazás időpontja előtt 96 órával kell kitölteni, és tartalmaznia kell az e-mail-elérhetőség mellett az útlevél adatait, valamint a személyes adatokat - írja a lap.

Novembertől a nem uniós országok állampolgárai csak ETIAS-engedéllyel léphetnek be Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Lengyelország Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia területére. Az ETIAS révén például Szerbia állampolgárai 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak az Európai Unióban. Franciaországon át Monaco vagy Olaszország érintésével San Marino, illetve a Vatikán is csak ETIAS-vízummal látogatható.

Hasonló gyakorlatot vezetett be korábban az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália. A viszonosság elve alapján az uniós vízumkötelezettség rájuk, nem utolsósorban pedig az EU-ból távozó britekre is kiterjed. A beutazási engedély beszerzése összesen 63 olyan ország lakosaira terjed ki, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be a schengeni övezetbe. Ez a 63 ország:

Albánia

Andorra

Antigua és Barbuda

Apostoli Szentszék

Argentína

Ausztrália

Bahama-szigetek

Barbados

Bosznia-Hercegovina

Brazília

Brunei

Chile

Costa Rica

Dél-Korea

Dominika

Egyesült Államok

Egyesült Arab Emírségek

Grenada

Grúzia

Guatemala

Honduras

Hongkong – Különleges Közigazgatási Régió

Izrael

Japán

Kanada

Kelet-Timor

Kiribati

Kolumbia

Macedónia

Makaó – Különleges Közigazgatási Régió

Malajzia

Marshall-szigetek

Mauritius

Mexikó

Mikronézia

Moldova

Monaco

Montenegró

Nauru

Nicaragua

Palau

Panama

Paraguay

Peru

Saint Kitts és Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent és a Grenadine-szigetek

Salamon-szigetek

Salvador

San Marino

Seychelle-szigetek

Szamoa

Szerbia

Szingapúr

Tajvan

Tonga

Trinidad és Tobago

Tuvalu

Új-Zéland

Ukrajna

Uruguay

Vanuatu

Venezuela