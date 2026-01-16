2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tél Budapesten
Szórakozás

Komoly gond van a Normafa szánkópályájával: erről tudj, mielőtt útnak indulnál

Pénzcentrum
2026. január 16. 12:17

A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai: a hegyen hagyott szánkóroncsok és csúszóalkalmatosság‑maradványok. A kezelők szerint már több tíz köbméternyi hulladék gyűlt össze, ezért arra kérik a látogatókat, hogy vigyék haza a tönkrement eszközeiket, és óvják a természetet, miközben élvezik a havas élményeket.

A Normafa környékén jelenleg párás, ködös az idő, a hőmérséklet pedig +1–2 fok körül alakul. Ennek ellenére a pályákon felhalmozott vastag hóréteg stabil maradt, és a kezelők ma ismét frissítették a szánkópálya havát. A sífutópálya is új nyomokat kapott, így a téli sportok szerelmesei továbbra is jó körülmények között élvezhetik a havas programokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Normafa Park arra kéri a látogatókat, hogy tartsák be a pályahasználati szabályokat:

  • a szánkópályán középen lefelé,
  • a széleken felfelé közlekedjenek,
  • a sífutópályára pedig szánkóval ne menjen senki.

A biztonság érdekében azt is kérik, hogy a látogatók figyeljenek egymásra.

Több tíz köbméter szemét maradt a hegyen

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A legnagyobb problémát most mégsem az időjárás vagy a pályák állapota jelenti, hanem az, hogy a látogatók jelentős része a hegyen hagyja a tönkrement szánkókat és egyéb eszközöket. A Normafa Park beszámolója szerint az elmúlt hetekben elképesztő mennyiségű hulladék gyűlt össze:

  • törött szánkók,
  • szétesett popsitepsik,
  • csúszásra használt papír- és nejlontasakok,
  • fóliák, csomagolóanyagok,
  • mindenféle házi barkács „szánkóhelyettesítők”.

A kezelők hangsúlyozzák: lehetetlen összegyűjteni a szétszórt hulladékot, különösen úgy, hogy a hó sok mindent eltakar. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy vigye haza a használat közben tönkrement eszközeit, és ne hagyja a természetben. A Normafa Park ismételten arra kéri a téli sportok kedvelőit, hogy felelősen használják a területet, és a természetbe kivitt hulladékot minden esetben vigyék magukkal vissza.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #biztonság #hulladék #sport #tél #hó #szabadidő #környezetvédelem #szabály #szórakozás #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:57
12:42
12:32
12:17
12:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
3 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 12:57
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 12:32
Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről
Agrárszektor  |  2026. január 16. 12:32
Kemény, amire az ukránok készülnek: ez sok mindent megváltoztathat