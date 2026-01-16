Komoly gond van a Normafa szánkópályájával: erről tudj, mielőtt útnak indulnál

A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai: a hegyen hagyott szánkóroncsok és csúszóalkalmatosság‑maradványok. A kezelők szerint már több tíz köbméternyi hulladék gyűlt össze, ezért arra kérik a látogatókat, hogy vigyék haza a tönkrement eszközeiket, és óvják a természetet, miközben élvezik a havas élményeket.

A Normafa környékén jelenleg párás, ködös az idő, a hőmérséklet pedig +1–2 fok körül alakul. Ennek ellenére a pályákon felhalmozott vastag hóréteg stabil maradt, és a kezelők ma ismét frissítették a szánkópálya havát. A sífutópálya is új nyomokat kapott, így a téli sportok szerelmesei továbbra is jó körülmények között élvezhetik a havas programokat.

A Normafa Park arra kéri a látogatókat, hogy tartsák be a pályahasználati szabályokat:

a szánkópályán középen lefelé,

a széleken felfelé közlekedjenek,

a sífutópályára pedig szánkóval ne menjen senki.

A biztonság érdekében azt is kérik, hogy a látogatók figyeljenek egymásra.

Több tíz köbméter szemét maradt a hegyen

A legnagyobb problémát most mégsem az időjárás vagy a pályák állapota jelenti, hanem az, hogy a látogatók jelentős része a hegyen hagyja a tönkrement szánkókat és egyéb eszközöket. A Normafa Park beszámolója szerint az elmúlt hetekben elképesztő mennyiségű hulladék gyűlt össze:

törött szánkók,

szétesett popsitepsik,

csúszásra használt papír- és nejlontasakok,

fóliák, csomagolóanyagok,

mindenféle házi barkács „szánkóhelyettesítők”.

A kezelők hangsúlyozzák: lehetetlen összegyűjteni a szétszórt hulladékot, különösen úgy, hogy a hó sok mindent eltakar. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy vigye haza a használat közben tönkrement eszközeit, és ne hagyja a természetben. A Normafa Park ismételten arra kéri a téli sportok kedvelőit, hogy felelősen használják a területet, és a természetbe kivitt hulladékot minden esetben vigyék magukkal vissza.