A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Komoly gond van a Normafa szánkópályájával: erről tudj, mielőtt útnak indulnál
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai: a hegyen hagyott szánkóroncsok és csúszóalkalmatosság‑maradványok. A kezelők szerint már több tíz köbméternyi hulladék gyűlt össze, ezért arra kérik a látogatókat, hogy vigyék haza a tönkrement eszközeiket, és óvják a természetet, miközben élvezik a havas élményeket.
A Normafa környékén jelenleg párás, ködös az idő, a hőmérséklet pedig +1–2 fok körül alakul. Ennek ellenére a pályákon felhalmozott vastag hóréteg stabil maradt, és a kezelők ma ismét frissítették a szánkópálya havát. A sífutópálya is új nyomokat kapott, így a téli sportok szerelmesei továbbra is jó körülmények között élvezhetik a havas programokat.
A Normafa Park arra kéri a látogatókat, hogy tartsák be a pályahasználati szabályokat:
- a szánkópályán középen lefelé,
- a széleken felfelé közlekedjenek,
- a sífutópályára pedig szánkóval ne menjen senki.
A biztonság érdekében azt is kérik, hogy a látogatók figyeljenek egymásra.
Több tíz köbméter szemét maradt a hegyen
A legnagyobb problémát most mégsem az időjárás vagy a pályák állapota jelenti, hanem az, hogy a látogatók jelentős része a hegyen hagyja a tönkrement szánkókat és egyéb eszközöket. A Normafa Park beszámolója szerint az elmúlt hetekben elképesztő mennyiségű hulladék gyűlt össze:
- törött szánkók,
- szétesett popsitepsik,
- csúszásra használt papír- és nejlontasakok,
- fóliák, csomagolóanyagok,
- mindenféle házi barkács „szánkóhelyettesítők”.
A kezelők hangsúlyozzák: lehetetlen összegyűjteni a szétszórt hulladékot, különösen úgy, hogy a hó sok mindent eltakar. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy vigye haza a használat közben tönkrement eszközeit, és ne hagyja a természetben. A Normafa Park ismételten arra kéri a téli sportok kedvelőit, hogy felelősen használják a területet, és a természetbe kivitt hulladékot minden esetben vigyék magukkal vissza.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.
Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.