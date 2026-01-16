A rendkívül erős jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett életbe a Tiszán, ahol több szakaszon már összefüggő jégtakaró és hatalmas jégtáblák torlódnak a víz felszínén.
Kiderült, rengeteg iskolában nincs fűtés Magyarországon: szüntetet rendelhetnek el?
A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás, az ország jelentős területén ködös időre kell számítani. Ezért a közlekedőket továbbra is felelős vezetésre és óvatosságra kérjük! A szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak. A tegnapi napon 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászoruló számára. A kitermelt farönköket és levágott ágakat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki.
A meteorológiai előrejelzések szerint az ország jelentős területén borult, ködös idő lesz. Ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 Celsius-fok között alakul, este -5, +2 fok valószínű. Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben - áll az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.
A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották. 19:04 órakor Gyula határátkelőhelyen, a kilépő oldalon a tető megrogyott a hó súlya alatt. Az érintett szakaszt a tűzoltók körbekordonozták, a tetőn felgyülemlett havat a látási viszonyok miatt a mai napon távolítják el. Az eset a határátkelő forgalmát nem akadályozza.
A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel jár. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2161 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 845 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 9 embert kellett figyelmeztetni.
A mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult tegnap. A honvédség a rendőrséggel közösen a tűzifa rászorulóknak szállításában vett részt 161 fővel és 47 teherautóval. Csütörtökön 13 településen, illetve Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein, összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol helyreállították.
Az egészséges ivóvízellátás tegnap 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.
A kórházakban a betegellátás folyamatos. A betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.
A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 147 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 819 tonna útszóró só és 1 977 311 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.
A vasútvonalakon váltók takarítását folyamatosan végzik, ennek ellenére előfordulnak váltóállítási problémák, ami miatt a személyforgalomban 5-15 perces késések lehetnek. Tatabánya és Almásfüzitő között csütörtök délelőtt csak egy vágányon jártak a vonatok, mert Tatán egy eltört sínt javítottak. Tíz járat maradt ki, az utasok pótlóbusszal utazhattak. Hatvan és Hort-Csány állomások között, illetve Debrecen és Nyírábrány között délután szintén síntörés helyreállítása miatt egy vágányon közlekedtek a vonatok, emiatt késések fordultak elő. Péntek reggel sehol sincs fennakadás, valamennyi vasútvonalon zavartalan a közlekedés.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A közösségi buszközlekedésben a menetrendszerinti autóbuszok minden települést érintenek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több településen 30-60 perces, Kecskemét térségében 20-30 perces késésekre lehet számítani. Debrecen környékén reggel több járat kimaradt. Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas és Veszprém vármegyékben egyes helyi buszjáratok néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon.
A légiközlekedés zavartalan. A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. Csütörtök este fél nyolckor Kiskunlacháza közelében, a Ráckevei-Dunán a hajózási tilalom ellenére ketten egy csónakkal kimentek a vízre. A csónak motorja meghibásodott, utasai a vízen rekedtek. A tűzoltók vontatták partra a bajba kerülteket. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen áradás. Eddig a gönyűi, kiskörei kikötőben és a budapesti szabadkikötőben volt szükség jégtörésre.
A köznevelésben 32 intézményben tapasztaltak lokális fűtési problémát, ezek javítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik. Rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást. Csütörtök délelőtt a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskolában egy gázvezeték szivárgott. 76 diák és 13 felnőtt hagyta el az épületet. A gázszolgáltató a hibát két óra alatt kijavította, a tegnapi napon szünetelt a tanítás. Ma zavartalanul folytatódik az oktatás.
A tapasztalatok szerint rendkívül sok magára hagyott és műszaki hiba miatt álló jármű van útjainkon. Ez esetenként akadályozza a hókotrást, síkosságmentesítést és a forgalmat. Kérjük, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói gondoskodjanak a járművek elszállításáról.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
A túl sok kiránduló miatt két ösvényt lezárt a FÖRI, hogy megvédje a védett növényeket és a bunker környékét.
A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy...
Az operatív törzs közölte, hogy lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, de a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor.
A Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings és más légitársaságok gépein szigorúan szabályozzák a hordozható akkumulátorok használatát és szállítását.
Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható
Az ország nagy részén tartós köd és zúzmarás idő lesz, délutántól több helyen ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok.
Az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.
A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.
A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?
Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Halálos balesetben volt érintett a Samsung-gyár dolgozói járata, a melósokat továbbvitték a műszakba
A balesetben többen megsérültek, mégis a mentők kiérkezése előtt vitték tovább dolgozni a Samsung-gyár felé az utasokat.
A Pénzcentrum 2026. január 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.
Lemaradtál az újévi bécsi koncertről? Így juthatsz be a következőre: ilyen jegyárak mellett nem árt sietni
Mutatjuk, hogyan lehetséges a jegyvásárlás a Bécsi Filharmonikusok újévi koncert eseményeire, és hogy alakulnak 2026-ban a jegyárak.
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
184 országba utazhatunk vízum nélkül magyar útlevéllel, miközben az amerikai és a brit okmányok látványosan visszaestek.
Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.