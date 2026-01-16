Kiderült, rengeteg iskolában nincs fűtés Magyarországon: szüntetet rendelhetnek el?

A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás, az ország jelentős területén ködös időre kell számítani. Ezért a közlekedőket továbbra is felelős vezetésre és óvatosságra kérjük! A szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak. A tegnapi napon 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászoruló számára. A kitermelt farönköket és levágott ágakat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki.

A meteorológiai előrejelzések szerint az ország jelentős területén borult, ködös idő lesz. Ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 Celsius-fok között alakul, este -5, +2 fok valószínű. Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben - áll az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották. 19:04 órakor Gyula határátkelőhelyen, a kilépő oldalon a tető megrogyott a hó súlya alatt. Az érintett szakaszt a tűzoltók körbekordonozták, a tetőn felgyülemlett havat a látási viszonyok miatt a mai napon távolítják el. Az eset a határátkelő forgalmát nem akadályozza.

A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel jár. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2161 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 845 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 9 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult tegnap. A honvédség a rendőrséggel közösen a tűzifa rászorulóknak szállításában vett részt 161 fővel és 47 teherautóval. Csütörtökön 13 településen, illetve Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein, összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol helyreállították.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.

A kórházakban a betegellátás folyamatos. A betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 147 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 819 tonna útszóró só és 1 977 311 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon váltók takarítását folyamatosan végzik, ennek ellenére előfordulnak váltóállítási problémák, ami miatt a személyforgalomban 5-15 perces késések lehetnek. Tatabánya és Almásfüzitő között csütörtök délelőtt csak egy vágányon jártak a vonatok, mert Tatán egy eltört sínt javítottak. Tíz járat maradt ki, az utasok pótlóbusszal utazhattak. Hatvan és Hort-Csány állomások között, illetve Debrecen és Nyírábrány között délután szintén síntörés helyreállítása miatt egy vágányon közlekedtek a vonatok, emiatt késések fordultak elő. Péntek reggel sehol sincs fennakadás, valamennyi vasútvonalon zavartalan a közlekedés.

A közösségi buszközlekedésben a menetrendszerinti autóbuszok minden települést érintenek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több településen 30-60 perces, Kecskemét térségében 20-30 perces késésekre lehet számítani. Debrecen környékén reggel több járat kimaradt. Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas és Veszprém vármegyékben egyes helyi buszjáratok néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon.

A légiközlekedés zavartalan. A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. Csütörtök este fél nyolckor Kiskunlacháza közelében, a Ráckevei-Dunán a hajózási tilalom ellenére ketten egy csónakkal kimentek a vízre. A csónak motorja meghibásodott, utasai a vízen rekedtek. A tűzoltók vontatták partra a bajba kerülteket. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen áradás. Eddig a gönyűi, kiskörei kikötőben és a budapesti szabadkikötőben volt szükség jégtörésre.

A köznevelésben 32 intézményben tapasztaltak lokális fűtési problémát, ezek javítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik. Rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni.

A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást. Csütörtök délelőtt a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskolában egy gázvezeték szivárgott. 76 diák és 13 felnőtt hagyta el az épületet. A gázszolgáltató a hibát két óra alatt kijavította, a tegnapi napon szünetelt a tanítás. Ma zavartalanul folytatódik az oktatás.

A tapasztalatok szerint rendkívül sok magára hagyott és műszaki hiba miatt álló jármű van útjainkon. Ez esetenként akadályozza a hókotrást, síkosságmentesítést és a forgalmat. Kérjük, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói gondoskodjanak a járművek elszállításáról.