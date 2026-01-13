A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Újraindult a forgalom Liszt Ferenc Repülőtéren: mindkét futópálya üzemel
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést, amely délelőtt teljesen megbénította a működést. A Budapest Airport tájékoztatása szerint mindkét futópálya ismét üzemel, így fokozatosan helyreállhat a menetrend.
A repülőtér kedd délelőtt 10:25-kor zárt be, miután az ónos eső és a gyorsan képződő jégréteg miatt a futópályák és gurulóutak használhatatlanná váltak. A repülőtér üzemeltetője akkor közölte: biztonsági okokból sem induló, sem érkező járatot nem fogadnak, és a helyreállítás időpontja bizonytalan.
A lezárás ideje alatt a szakemberek folyamatosan dolgoztak a jégmentesítésen, de a rendkívül gyorsan visszafagyó csapadék miatt a folyamat a szokásosnál jóval hosszabb ideig tartott. A Budapest Airport korábban arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát, és kövessék a repülőtér hivatalos online felületeit.
A repülőtér újranyitása ellenére késésekre és torlódásokra továbbra is számítani kell, hiszen a légitársaságoknak időbe telik az új menetrendek összehangolása, és több gép is más repülőtereken várakozott a budapesti fogadásra.
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra
A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet.
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől.
A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban...
A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.
Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.
A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.