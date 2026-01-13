Újraindult a forgalom Liszt Ferenc Repülőtéren: mindkét futópálya üzemel

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést, amely délelőtt teljesen megbénította a működést. A Budapest Airport tájékoztatása szerint mindkét futópálya ismét üzemel, így fokozatosan helyreállhat a menetrend.

A repülőtér kedd délelőtt 10:25-kor zárt be, miután az ónos eső és a gyorsan képződő jégréteg miatt a futópályák és gurulóutak használhatatlanná váltak. A repülőtér üzemeltetője akkor közölte: biztonsági okokból sem induló, sem érkező járatot nem fogadnak, és a helyreállítás időpontja bizonytalan.

A lezárás ideje alatt a szakemberek folyamatosan dolgoztak a jégmentesítésen, de a rendkívül gyorsan visszafagyó csapadék miatt a folyamat a szokásosnál jóval hosszabb ideig tartott. A Budapest Airport korábban arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát, és kövessék a repülőtér hivatalos online felületeit.

A repülőtér újranyitása ellenére késésekre és torlódásokra továbbra is számítani kell, hiszen a légitársaságoknak időbe telik az új menetrendek összehangolása, és több gép is más repülőtereken várakozott a budapesti fogadásra.