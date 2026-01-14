Lemaradtál az újévi bécsi koncertről? Így juthatsz be a következőre: ilyen jegyárak mellett nem árt sietni

A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje évről évre rengeteg embert vonz, nagyon sokan követik a tévéközvetítéseket is, nézik meg az ismétlést. A rendkívüli érdeklődés miatt az újévi koncertre nem könnyű jegyet szerezni. Azért, hogy mindenki egyforma eséllyel juthasson be a koncertre, a jegyekre előjelentkezést vesznek fel, és sorsolással dől el, ki vehet részt végül a koncerteken. Mutatjuk, hogy zajlik a sorsolás és mennyibe kerülnek a jegyek a 026/27-es év végi koncertekre.

A rendkívül nagy kereslet miatt a Bécsi Filharmonikusok három hagyományos év végi koncertjére a jegyeket a Bécsi Filharmonikusok weboldalán sorsolással osztják ki: így a világ minden tájáról érkező zenekedvelőknek egyenlő esélyük van a hőn áhított jegyek megvásárlására. A honlapon azt írják, hogy 2026. február 1. és 28. között lehet jelentkezni a 2026/27-es év végi koncertekre szóló jegyek sorsolására.

Jegyvásárlás a bécsi újévi koncertre

Hamarosan kezdődik a jelentkezési időszak a sorsolásra. Ebben az időszakban az érdeklődők a Bécsi Filharmonikusok weboldalán igényelhetnek jegyeket az Előzetes Előadásra (2026. december 30., 11:00), a Szilveszteri Koncertre (2026. december 31., 19:30) és az Újévi Koncertre (2027. január 1., 11:15). A jegyigénylés első lépése a sorsolásra való regisztráció: ez a regisztráció nem azonos a webáruház felhasználói fiókjával, kifejezetten a sorsolásra vonatkozik és egy évig érvényes.

A felhasználók a februári jelentkezési időszakban megadhatják jegypreferenciáikat a közelgő koncertekre. Itt jelezhetik, hogy mely koncertekre és milyen kategóriákban szeretnének jegyet vásárolni. Mindhárom koncertre egyszer regisztrálhatnak - írja a honlap.

A program mindhárom koncerten azonos, de a jegyárak eltérők.

Amennyiben a vásárlók módosítani szeretnék a jelentkezést, azt csak a jelentkezési időszakban (február 1-28.) tehetik meg.

Meddig lehet jelentkezni a sorsolásra?

Az egyhónapos jelentkezési időszakon belül a jelentkezés tényleges időpontja irreleváns. A február 1-jén benyújtott jelentkezésnek ugyanolyan esélyei vannak, mint a február 28-án benyújtottnak. A koncertekre viszont csak az online sorsoláson való részvétellel lehet jegyet szerezni: a postai úton, e-mailben vagy bármilyen más módon benyújtott kérelmeket nem veszik figyelembe. Ha további kérdései vannak a sorsolással kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az újévi koncerttel kapcsolatos gyakori kérdéseket.

A sorsolás menete

A honlap szerint a regisztrálókat márciusban e-mailben értesítik a sorsolás eredményéről. Mivel a hatalmas kereslet a korábbi évek tapasztalata alapján meghaladja a jegykínálatot, márciusban a nyertes értesítések mellett számos elutasítást is ki kell küldeniük a szervezőknek. Ennek ellenére nem javasolják, hogy az elutasításban részesültek más platformokon próbáljanak koncertjegyeket vásárolni. A szervezők nem tudják garantálni, hogy ezek a másodkézből szerzett jegyek valódiak és jogosítanak a belépésre - a jelentős érdeklődés pedig a csalókat is vonzza.

Kerekesszékes ülőhelyek

A sorsolás részeként minden koncertre korlátozott számban kerekesszékes ülőhelyek is rendelkezésre állnak. Ezeket az ülőhelyeket szintén a sorsolási jelentkezési lapon keresztül lehet igényelni. Minden kerekesszékes ülőhelyre vonatkozó jelentkezés tartalmaz egy helyet egy kerekesszék és egy helyet egy kísérő számára.

További kérdések felmerülése esetén érdemes ellátogatni a Gyakori kérdések aloldalra, illetve felvenni a szervezőkkel a kapcsolatot. A cikkünkben található információk tájékoztató jellegűek, az aktuális információkért érdemes a Bécsi Filharmonikusok webldalát felkeresni.

A 2026 / 2027-es újévi bécsi koncert jegyárak

Az újévi koncertre legfeljebb kettő, az előzetes előadásra és a szilveszteri koncertre pedig legfeljebb négy jegy vásárolható. A jegyárak az újévi koncertre 40 € és 1320 € (nagyjából 15 és 510 ezer forint), a szilveszteri koncertre 30 € és 980 € (nagyjából 12 és 378 ezer forint), az előzetes előadásra pedig 25 € és 545 € (10 és 2010 ezer forint) között mozognak.

A bécsi újévi koncertek története

A Bécsi Filharmonikusok minden évben újévkor egy olyan programot mutatnak be, amely Johann Strauß család és kortársaik hatalmas repertoárjának élénk és egyben nosztalgikus zenéjéből áll. Ezt a koncertet ma már több mint 90 országban sugározzák világszerte.

A ma nemzetközileg ismert újévi koncertekről olyan benyomás élhet, mintha a Filharmonikusok már a kezdetektől a Strauss-dinasztia műveit játszották volna ezeken az eseményeken. Valójában azonban ez nem így volt: hosszú ideig kerülték a valaha írt "legbécsibb" zene előadását, mert úgy gondolták, társadalmi elismertségüket veszélyeztetné az akkoriban nagyon divatos, népszerű zenei művek előadása. Ez a hozzáállás a Strauß-dinasztiához csak fokozatosan változott meg: az újraértékelésükben fontos szerepe volt annak, hogy a zeneszerzőcsalád tagjai a legnagyobb tiszteletnek örvendtek olyan jelentős zeneszerzők körében, mint Liszt Ferenc, Richard Wagner és Johannes Brahms. Ezenkívül maguk a Filharmónia zenészei is többször találkoztak személyesen ifj. Johann Strauß-szal, így első kézből tapasztalhatták meg az alkotó karizmatikus személyiségét, amely egész Európát elbűvölte.

Viszont még a zeneszerző halála után sem váltak a Bécsi Filharmonikusok azonnal Strauß zenéjének egyik elsőszámú közvetítőjévé, ez 1921-ben kezdett változni. A bécsi Városligetben található Johann Strauß emlékmű leleplezése alkalmából Arthur Nikisch (1855-1922) vezényelte a "Művész élete", a "Kék Duna" és a "Bor, nő és dal" című keringőket, és úgy tűnik, hogy a világhírű karmester precedenst teremtett. A végső áttörést azonban 1925. október 25-én Strauß 100. születésnapjának ünnepsége hozta el, amikor Felix von Weingartner először vezényelt egy kizárólag Strauß-művekből álló Bécsi Filharmonikus koncertet.

A Bécsi Filharmonikusok Strauß-hagyományának igazi megalapozója, és talán a mai napig e zene legkiválóbb apologétája, Clemens Krauss (1893-1954) volt a honlap tanúsága szerint. 1929 és 1933 között minden évben ő vezényelte a Salzburgi Fesztiválon a Strauß-kompozíciókból álló koncertet, ezzel előrevetítve a jövőbeli újévi koncertek formátumát.

Az első újévi koncertre Ausztria és a Bécsi Filharmonikusok történetének legsötétebb fejezetében került sor. A barbárság, a diktatúra és a háború közepette, a tagok és családjaik életéért való állandó aggodalom idején a Filharmonikusok ambivalens jelzést küldtek: a Strauß-dinasztia kompozícióinak szentelt, 1939. december 31-én előadott koncert tiszta bevételét teljes egészében a nemzetiszocialista "Kriegswinterhilfswerk" adománygyűjtő kampányra ajánlották fel. 1941. január 1-jén a Filharmonikusok "Johann Strauss-koncert" című matinéját adták elő. A háború közepén történt előadást sokan a bécsi individualitás kifejeződésének tekintették, de a "Großdeutscher Rundfunk" nemzetiszocialista propagandájának is tulajdonították. Clemens Krauss a háború végéig vezényelte ezeket a koncerteket. 1946-ban és 1947-ben Josef Krips (1902-1974) váltotta Krausst, aki 1948-ban tért vissza a szövetségesek által elrendelt kétéves karmesterkedési tilalom lejárta után, és aki 1954-ig további hét újévi koncertet vezényelt.

Clemens Krauss 1954. május 16-i váratlan halálával a zenekar nagy dilemmával nézett szembe utódjának kiválasztásában. Csak hosszas mérlegelés után, röviddel 1955. január 1. előtt döntöttek a tagok úgy, hogy Willi Boskovsky koncertmesterre bízzák az újévi koncertek művészeti vezetését. Ez a döntés zseniálisnak bizonyult, Boskovsky 1955 és 1979 között 25 alkalommal vezényelte a koncertet, olyan maradandó benyomást keltve, hogy lemondása egy korszak végét jelentette.

1979 októberében, amikor Boskovsky egészségügyi okokból kénytelen volt lemondani az 1980-as újévi koncertet, a Filharmónia alapvető változtatást hajtott végre. A zenekar egy nemzetközileg elismert karmestert, Lorin Maazelt választott, aki 1986-ig vezényelte a koncerteket. Ezt követően a zenészek úgy döntöttek, hogy minden évben más karmestert választanak. Ez az új formátum Herbert von Karajan felejthetetlen koncertjével kezdődött 1987-ben.