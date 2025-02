Így utazhatsz hihetetlenül olcsón 2025 nyarán: bárkinek elérhető a fehér homokos tengerpart

Az utazás már nem luxus, hanem egyre inkább az élet természetes része. A világ kitárult, és a magyarok is egyre bátrabban vágnak neki új kalandoknak. De vajon merre érdemes indulni 2025-ben, ha pénztárcabarát, mégis izgalmas úti célt keresünk? Összegyűjtöttük a legolcsóbb nyaralóhelyeket, ahová Magyarországról könnyen eljuthatsz.

Összegyűjtöttük a legolcsóbb nyaralóhelyeket, amelyeket Magyarországról könnyen elérhetünk repülővel, autóval vagy akár vonattal is. Ezek a desztinációk nemcsak pénztárcabarát árakat kínálnak, hanem izgalmas látnivalókat, szép strandokat és remek gasztronómiai élményeket is.

Albán Riviéra – Európa utolsó érintetlen paradicsoma

Ha valaki az Adriai-tenger szépségére vágyik, de elkerülné a horvát árakat, Albánia tökéletes választás. Durrës, Vlora vagy Ksamil kristálytiszta vízzel, homokos partokkal és olcsó szálláslehetőségekkel várja az utazókat. Egy kétágyas szállodai szoba már 12 000 Ft/éj ártól foglalható, egy étkezés egy helyi étteremben pedig mindössze 2500–4000 Ft között mozog.

Montenegró – A Balkán gyöngyszeme

A festői Budva, Kotor és Herceg Novi nemcsak lélegzetelállító kilátással és tengerparti hangulattal, hanem pénztárcabarát opciókkal is várja a magyar turistákat. A repülőjegyek Podgoricába 20 000–30 000 Ft között mozognak, míg a szállások ára jelentősen kedvezőbb, mint Horvátországban.

Bulgária – Napospart és Aranyhomok

Bulgária továbbra is az egyik legolcsóbb tengerparti nyaralóhely Európában. Naposparton és Aranyhomokon egy háromcsillagos szálloda reggelivel akár 10 000–15 000 Ft/fő/éj áron is elérhető, az étkezés pedig jóval olcsóbb, mint a mediterrán országokban. A bolgár tengerpart autóval és repülővel (Burgaszba vagy Várnába) is könnyen megközelíthető.

Görögország – Olcsóbb szigetek és szárazföldi üdülők

Bár Görögország egyes részei drágábbak lehetnek, Thassos, Evia, Parga vagy a Halkidiki-félsziget még mindig elérhető árakat kínál. Az autóval elérhető görög nyaralóhelyeken egy szoba ára 15 000 Ft/éj körül mozog, az éttermekben pedig 4–6000 Ft-ért már bőséges vacsorát lehet kapni.

Török Riviéra – Antalya és Alanya

Törökország évek óta népszerű úti cél a magyarok körében, és még mindig az egyik legjobb ár-érték arányú nyaralóhely. All-inclusive szállodák már 35–50 000 Ft/fő/éj áron elérhetők, de apartmanokat és vendégházakat ennél jóval olcsóbban is találni.

Tippek az olcsó utazáshoz