Újabb szörnyű baleset a vidéki erőműben: kiderült, mi okozta a súlyos égési sérüléseket

Áll a bál a közösségi médiában a Szeged Pláza parkolójában kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma miatt. Több autós szerint aránytalanul sok a kék felfestésű hely.
Nem porrobbanás, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést az Ajkai Erőmű egyik dolgozójának szombat délután. A sérültet helikopterrel szállították a győri kórház égési osztályára, két további dolgozót az ajkai kórházban láttak el. Az eset körülményeit a hatóságok és az erőmű vizsgálja.
Szombaton súlyos üzemi baleset történt az ajkai erőműben, amikor karbantartási munka közben kiáramló forró por súlyosan megégetett egy dolgozót. A helyszínre az Ajkamentők és a tűzoltóság érkezett, a mentés nehézségeit fokozta, hogy a sérültet nyolc méter magasan, egy mindössze hat négyzetméteres tetőn találták. A helyszínt ideiglenes fapadlókon keresztül lehetett megközelíteni, ezért a mentők korlátozott ellátást tudtak biztosítani, és létrás műszaki mentést kértek.
Mint azóta kiderült, két további dolgozó is megsérült, őket könnyebb sérülésekkel az ajkai kórházban látták el. A súlyos sérültet stabilizálás után az ajkai kórház helikopter-leszállójához szállították, majd a budaörsi mentőhelikopter Győrbe vitte az égési osztályra.
A helyszínen több egység dolgozott: az ajkai és veszprémi tűzoltók, az Ajkamentők, a tüskevári mentőegység, valamint a budaörsi helikopter személyzete. A közreműködők példamutató együttműködésének köszönhetően a sérült gyorsan és biztonságosan kórházba került.
A Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója, Vollár Attila a Pénzcentrumnak elmondta: „Nem porrobbanás történt, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozta a balesetet.” A hatóságok és az erőmű is vizsgálja az eset körülményeit."
