2025. november 10. hétfő Réka
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a nővér a mentőautóban dolgozik
HelloVidék

Újabb szörnyű baleset a vidéki erőműben: kiderült, mi okozta a súlyos égési sérüléseket

HelloVidék
2025. november 10. 09:41

Nem porrobbanás, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést az Ajkai Erőmű egyik dolgozójának szombat délután. A sérültet helikopterrel szállították a győri kórház égési osztályára, két további dolgozót az ajkai kórházban láttak el. Az eset körülményeit a hatóságok és az erőmű vizsgálja.

Szombaton súlyos üzemi baleset történt az ajkai erőműben, amikor karbantartási munka közben kiáramló forró por súlyosan megégetett egy dolgozót. A helyszínre az Ajkamentők és a tűzoltóság érkezett, a mentés nehézségeit fokozta, hogy a sérültet nyolc méter magasan, egy mindössze hat négyzetméteres tetőn találták. A helyszínt ideiglenes fapadlókon keresztül lehetett megközelíteni, ezért a mentők korlátozott ellátást tudtak biztosítani, és létrás műszaki mentést kértek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint azóta kiderült, két további dolgozó is megsérült, őket könnyebb sérülésekkel az ajkai kórházban látták el. A súlyos sérültet stabilizálás után az ajkai kórház helikopter-leszállójához szállították, majd a budaörsi mentőhelikopter Győrbe vitte az égési osztályra.

A helyszínen több egység dolgozott: az ajkai és veszprémi tűzoltók, az Ajkamentők, a tüskevári mentőegység, valamint a budaörsi helikopter személyzete. A közreműködők példamutató együttműködésének köszönhetően a sérült gyorsan és biztonságosan kórházba került.

A Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója, Vollár Attila a Pénzcentrumnak elmondta: „Nem porrobbanás történt, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozta a balesetet.” A hatóságok és az erőmű is vizsgálja az eset körülményeit."
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #kórház #baleset #tűzoltó #hatóság #karbantartás #dolgozók #mentő #győr #dolgozó #erőmű #helikopter #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:50
09:41
09:27
09:21
09:14
Pénzcentrum
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. november 10. hétfő
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
2 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
5 napja
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
6 napja
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 05:23
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 20:30
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
Agrárszektor  |  2025. november 10. 09:08
Fillérekért adták ezt a magyar gyümölcsöt: ma már súlyos összeget kérnek érte