A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 29.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 29., szombat.
Névnap
Taksony
Friss hírek
- Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
- Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
- Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
- Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
- Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
- Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
Deviza árfolyam
EUR: 381.54 Ft
CHF: 409.45 Ft
GBP: 435.55 Ft
USD: 328.9 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. november 28.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 16, 35, 46, 50
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 25 db
3+2 találat: 34 db
3+1 találat: 605 db
2+2 találat: 536 db
3-as találat: 1203 db
1+2 találat: 3466 db
2+1 találat: 10091 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34210 Ft
MOL: 2910 Ft
RICHTER: 9735 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.30: Főként hazánk keleti harmadán, felén felhős idő várható, nyugatabbra viszont napos, valamint tartósabban párás, ködös területek is előfordulhatnak. Az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalban -6, +4, kora délután általában 4, 10 fok között, a tartósabban ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű a hőmérséklet.
2025.12.01: Alapvetően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -3, +4, kora délután 0, +8 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.29)
Akciók
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A Pénzcentrum 2025. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
