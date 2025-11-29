Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 29.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 29., szombat.

Névnap

Taksony

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.54 Ft

CHF: 409.45 Ft

GBP: 435.55 Ft

USD: 328.9 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. november 28.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 16, 35, 46, 50



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 10 db

4-es találat: 25 db

3+2 találat: 34 db

3+1 találat: 605 db

2+2 találat: 536 db

3-as találat: 1203 db

1+2 találat: 3466 db

2+1 találat: 10091 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34210 Ft

MOL: 2910 Ft

RICHTER: 9735 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.30: Főként hazánk keleti harmadán, felén felhős idő várható, nyugatabbra viszont napos, valamint tartósabban párás, ködös területek is előfordulhatnak. Az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalban -6, +4, kora délután általában 4, 10 fok között, a tartósabban ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű a hőmérséklet.

2025.12.01: Alapvetően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -3, +4, kora délután 0, +8 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!