2025. november 29. szombat Taksony
3 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 29.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 29.)

Pénzcentrum
2025. november 29. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 29., szombat.

Névnap

Taksony

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.54 Ft
CHF: 409.45 Ft
GBP: 435.55 Ft
USD: 328.9 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. november 28.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 16, 35, 46, 50

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 25 db
3+2 találat: 34 db
3+1 találat: 605 db
2+2 találat: 536 db
3-as találat: 1203 db
1+2 találat: 3466 db
2+1 találat: 10091 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34210 Ft
MOL: 2910 Ft
RICHTER: 9735 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.30: Főként hazánk keleti harmadán, felén felhős idő várható, nyugatabbra viszont napos, valamint tartósabban párás, ködös területek is előfordulhatnak. Az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalban -6, +4, kora délután általában 4, 10 fok között, a tartósabban ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű a hőmérséklet.

2025.12.01: Alapvetően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -3, +4, kora délután 0, +8 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 29.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
2025. november 28.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
2025. november 28.
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
1
3 napja
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
1 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
2 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
4
2 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
1 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 06:59
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 05:59
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
Agrárszektor  |  2025. november 29. 06:01
Újabb gondot okozott a magyar kukorica lejtmenete: elindult az átrendeződés?