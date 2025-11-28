2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 28.)
Pénzcentrum
2025. november 28. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 28., péntek.

Névnap

Stefánia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.54 Ft
CHF: 409.21 Ft
GBP: 435.59 Ft
USD: 329.33 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34000 Ft
MOL: 2912 Ft
RICHTER: 9795 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.29: Az ország keleti, délkeleti felén többnyire zárt, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű, mely mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek a hajnalra képződő köd feloszlása után. Kelet, délkelet felé haladva nő a - jellemzően kisebb - eső előfordulási esélye. Gyenge marad a légmozgás. Hajnalban általában -2, +3 fok valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet a minimum. Kora délután 2, 8 fok várható.

2025.11.30: Hazánk keleti harmadán, felén felhős idő várható, nyugatabbra viszont napos, valamint tartósan párás, ködös területek egyaránt előfordulhatnak. Az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalban -5, +4, kora délután általában 4, 9 fok között, a tartósan ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű a hőmérséklet.

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
