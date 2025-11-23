Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 23.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 23.
Névnap
Kelemen, Klementina
Deviza árfolyam
EUR: 383.76 Ft
CHF: 412.53 Ft
GBP: 436.66 Ft
USD: 333.2 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 22.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 22, 37, 74, 81
Joker: 419874
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 18 db
3-as találat: 1817 db
2-es találat: 53672 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32740 Ft
MOL: 3018 Ft
RICHTER: 9615 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.24: A felhős keleti, északkeleti tájakon is éjszaka átmenetileg szakadozik csökken a felhőzet, viszont délelőttre az ország nagy részén már ismét beborul az ég. Különösen a nap második felére növekszik a csapadékhajlam, melegfronti csapadékzóna képződik ki az ország fölött, melyből zömmel eső várható. Az Északi-középhegység térségében, különösen annak északi felén eleinte havazás lehet a fő csapadékforma, melyet késő estig dél felől átmeneti vegyes halmazállapot, végül eső válthat fel. Arrafelé estig tovább gyarapodhat a hóréteg. A déliesre forduló szelet élénk, egyes részeken erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -1 fok között valószínű, de a hóval borított, derült tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délután általában +2 és +8 fok között alakul a hőmérséklet, de északkeleten fagypont körül alakulhat a maximum.
2025.11.25: Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban délen, délkeleten átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Sokfelé várható eső, kiadós mennyiség eshet. A délies szelet délkeleten élénk, erős lökések kísérhetik, majd a Dunántúlon elkezdhet északias irányba fordulni a szél és megerősödhet. A minimum -1 és +7, a csúcsérték 2 és 15 fok között alakulhat, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, míg délkeleten a legenyhébb az idő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2025.11.23)
