Kiadták a figyelmeztetést: beköszönt a kemény tél, havazás jön, ami meg is maradhat

Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba. A középhegységekben és dombságokon számottevő hóréteg is kialakulhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint az ország nagyobb részén kiadós mennyiségű csapadék várható, miközben az esőt egyre kiterjedtebb területen váltja fel havas eső és tapadó hó.

A reggeli órákban országszerte zárt felhőzet alakul ki, miközben kiterjedt csapadékrendszer érkezik Magyarország fölé. A délnyugat-északkeleti tengely mentén, főként a középső országrészben jelentős mennyiségű csapadék valószínű. A Dunántúlon és az északi hegyvidékeken nyugat felől fokozatosan havas esőbe, tapadó hóba vált az eső.

A Dunántúli- és az Északi-középhegységben, valamint a dombvidékeken reggelig helyenként számottevő hóréteg is kialakulhat. Az alacsonyabban fekvő területeken inkább vékony, latyakos, olvadozó hótakaróra lehet számítani. Az északias szelet a Dunántúlon és északkeleten egyre több helyen kísérik élénk, erős, a magasabban fekvő területeken viharos széllökések.

A hajnali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 Celsius-fok között alakul. Napközben általában 0 és plusz 7 fok közötti maximumok várhatók, bár az Alföld egyes részein a hőmérséklet elérheti vagy akár meg is haladhatja a 10 fokot.

Késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre több helyen havazik majd. A magasabban fekvő területeken vastagabb hótakaró is kialakulhat, míg a síkvidékeken – ahol egyáltalán létrejön – inkább vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg várható. A Tiszántúlon továbbra is eső, zápor a valószínű.

Szombaton a halmazállapot-váltás határa kelet felé tolódik, legkevésbé a keleti, délkeleti határ közelében várható havazás. A kialakult hótakaró napközben olvadásnak indul, hétfőtől pedig enyhébb légtömegek érkeznek, így ismét az eső válik meghatározóvá.