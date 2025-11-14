2025. november 14. péntek Aliz
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyöngyös, Magyarország 2020. július 20: Piros autó tetőcsomagtartóval autópályán való utazáshoz
Utazás

Figyelem autósok: fennakadások várhatóak a főváros mellett, jobb előre megtervezni az utazást

Pénzcentrum
2025. november 14. 16:35

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte, hogy burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás várható az M0 autópályán Halásztelek és Nagytétény térségében.

Garanciális burkolatjavítás miatt 2025.11.15-én szombaton reggel 7:00 óra és 17:00 óra között a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd), az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki.

Ez a budai út hétvégén szinte járhatatlan lesz – jobb, ha messziről kerülöd
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez a budai út hétvégén szinte járhatatlan lesz – jobb, ha messziről kerülöd
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.

Érdemes navigációs vagy közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséért.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #autópálya #m0 #forgalomkorlátozás #útépítés #torlódás #magyar közút

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:35
16:17
16:09
16:05
15:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Azért ez durva: ennek a Mekis menü árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
2025. november 14.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
5 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
1 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
4
6 napja
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
5
2 hete
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 16:05
Azért ez durva: ennek a Mekis menü árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 15:15
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Agrárszektor  |  2025. november 14. 16:33
Súlyos hírek érkeztek a magyar mezőgazdaságról: itt a döbbenetes jelentés