Figyelem autósok: fennakadások várhatóak a főváros mellett, jobb előre megtervezni az utazást

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte, hogy burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás várható az M0 autópályán Halásztelek és Nagytétény térségében.

Garanciális burkolatjavítás miatt 2025.11.15-én szombaton reggel 7:00 óra és 17:00 óra között a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd), az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom.

Az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.

Érdemes navigációs vagy közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséért.