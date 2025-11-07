Ez a budai út hétvégén szinte járhatatlan lesz – jobb, ha messziről kerülöd

November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében. A munkálatok ideje alatt a csomópont Sasadi úti ágán forgalomkorlátozás lesz, emiatt lassabb haladásra kell készülni a csomópontba torkolló egyéb utakon is.

A Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében november 07-e péntek este 20:00 órától november 9-e vasárnap – előzetes tervek szerint – este 19:00 óráig útburkolat javítási munkálatokat végez a Budapest Közút, emiatt sávlezárásra kell számítani a jelzőlámpás csomópont Sasadi úti ágán. A Sasadi úti buszmegállót ideiglenesen a Rácz Aladár útra helyezik át.

A munkálatok ideje alatt a munkaterület melletti szakasz csak egy sávon, váltakozó irányban lesz járható. A váltakozó irányú forgalmat a Márton Áron téri főcsomópont jelzőlámpája fogja irányítani, így emiatt a kereszteződésbe torkolló útvonalak (Sasadi út, Törökbálinti út, Érdi út, Rácz Aladár út) a megszokottnál rövidebb szabadjelzéseket fognak kapni, ezért időszakosan torlódások lehetnek.

Kérik, hogy aki teheti, válasszon más útvonalat.