Ez a budai út hétvégén szinte járhatatlan lesz – jobb, ha messziről kerülöd

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében. A munkálatok ideje alatt a csomópont Sasadi úti ágán forgalomkorlátozás lesz, emiatt lassabb haladásra kell készülni a csomópontba torkolló egyéb utakon is.
A Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében november 07-e péntek este 20:00 órától november 9-e vasárnap – előzetes tervek szerint – este 19:00 óráig útburkolat javítási munkálatokat végez a Budapest Közút, emiatt sávlezárásra kell számítani a jelzőlámpás csomópont Sasadi úti ágán. A Sasadi úti buszmegállót ideiglenesen a Rácz Aladár útra helyezik át.
A munkálatok ideje alatt a munkaterület melletti szakasz csak egy sávon, váltakozó irányban lesz járható. A váltakozó irányú forgalmat a Márton Áron téri főcsomópont jelzőlámpája fogja irányítani, így emiatt a kereszteződésbe torkolló útvonalak (Sasadi út, Törökbálinti út, Érdi út, Rácz Aladár út) a megszokottnál rövidebb szabadjelzéseket fognak kapni, ezért időszakosan torlódások lehetnek.
Kérik, hogy aki teheti, válasszon más útvonalat.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket.
Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt.
Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás.
Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma.
A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel.
Egy kínai buszgyártó távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez szoftverfrissítések és diagnosztika céljából.
Drónészlelések miatt kedden brüsszeli repülőtereket zártak le a müncheni reptér egyik kifutópályája is érintett volt.
A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása.
A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere...
Az alaszkai Kenai Aviation légitársaság 66 év működés után azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét pénzügyi fizetésképtelenség miatt.
November 14-én megnyílnak Budapest legnagyobb karácsonyi vásárai: a Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas.
Barcelona radikális lépésre szánta el magát: 2028-tól betiltják a turisztikai célú rövid távú lakáskiadást, í
A kivitelezési munkálatok miatt az autósoknak időszakos sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.