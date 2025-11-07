A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Halálos vonatgázolás történt a fővárosban
Halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten, Rákosligetnél péntek délelőtt - tájékoztatott a Mávinform.
Azt írták, hogy az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria InterRégió Rákosliget előtt elütött egy embert. A vonat utasait egy következő, a Keleti pályaudvarra tartó vonatra szállították át.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 20-40 perccel hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Rákos és Pécel között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok - írta a Mávinform.
A fővárosi tűzoltókat riasztották a balesethez. A tűzoltók segítettek a leszállni a vonatról az utazóknak.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket.
Óriási a káosz az amerikai repülőtereken: totális a leállás, nem kapnak fizetést az emberek - mi jöhet még ezután?
Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt.
Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás.
Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma.
A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel.
Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, ennek örülhetünk!
Egy kínai buszgyártó távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez szoftverfrissítések és diagnosztika céljából.
Drónészlelések miatt kedden brüsszeli repülőtereket zártak le a müncheni reptér egyik kifutópályája is érintett volt.
A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása.
Nagyon fontos hír jött a kettes metróról Budapesten: teljesen felborul a közlekedése, erre mindenképp nézz rá!
A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere...
Az alaszkai Kenai Aviation légitársaság 66 év működés után azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét pénzügyi fizetésképtelenség miatt.
November 14-én megnyílnak Budapest legnagyobb karácsonyi vásárai: a Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas.
Kész, vége! Végleg betiltják az Airbnb-t, hamarosan az egész város területén érvénybe lép a rendelet
Barcelona radikális lépésre szánta el magát: 2028-tól betiltják a turisztikai célú rövid távú lakáskiadást, í
A kivitelezési munkálatok miatt az autósoknak időszakos sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.