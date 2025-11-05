Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 5.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. november 5., szerda.
Névnap
Imre
Friss hírek
- Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
- Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
- 2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
- Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
- Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
- Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?
Deviza árfolyam
EUR: 388.2 Ft
CHF: 417.61 Ft
GBP: 440.05 Ft
USD: 337.8 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 32500 Ft
MOL: 2920 Ft
RICHTER: 10500 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.06: Éjszaka párásság, köd, néhol esetleg rétegfelhőzet képződik, amely napközben egyes körzetekben csak lassabban zsugorodik - másutt feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő és Sopron környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A minimum -2, +5, a csúcsérték 11, 17 fok között várható.
2025.11.07: Éjszaka párásság, köd, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon rétegfelhőzet is képződik, amely néhol akár egész nap makacsul tarthatja magát - másutt feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Legfeljebb a borult, ködös részeken fordulhat elő szitálás. A déli szél az ország legnagyobb részén gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő és Sopron környékén élénkülhet meg. Hajnalban -2, +5 fokra számíthatunk. Kora délután általában 12, 17 fok valószínű, de az egész nap borult, ködös vidékeken több fokkal hidegebb lesz.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. A látási viszonyok javulását napos idő követi, amely jó hatással van a kedélyállapotunkra. Aki teheti, érdemes kihasználnia szabadtéri időtöltéshez. (2025.11.05)
