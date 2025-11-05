Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 5.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. november 5., szerda.

Névnap

Imre

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.2 Ft

CHF: 417.61 Ft

GBP: 440.05 Ft

USD: 337.8 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 32500 Ft

MOL: 2920 Ft

RICHTER: 10500 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.06: Éjszaka párásság, köd, néhol esetleg rétegfelhőzet képződik, amely napközben egyes körzetekben csak lassabban zsugorodik - másutt feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő és Sopron környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A minimum -2, +5, a csúcsérték 11, 17 fok között várható.

2025.11.07: Éjszaka párásság, köd, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon rétegfelhőzet is képződik, amely néhol akár egész nap makacsul tarthatja magát - másutt feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Legfeljebb a borult, ködös részeken fordulhat elő szitálás. A déli szél az ország legnagyobb részén gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő és Sopron környékén élénkülhet meg. Hajnalban -2, +5 fokra számíthatunk. Kora délután általában 12, 17 fok valószínű, de az egész nap borult, ködös vidékeken több fokkal hidegebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A látási viszonyok javulását napos idő követi, amely jó hatással van a kedélyállapotunkra. Aki teheti, érdemes kihasználnia szabadtéri időtöltéshez. (2025.11.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!