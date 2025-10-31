2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Esni fog, fekete felhő van, az esős évszakban sötét fekete.Hűvös záporok egy frissítő tavaszi napon, és tiszta és tiszta esőcseppek pattognak az esernyő fekete
Utazás

Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé

Pénzcentrum
2025. október 31. 08:02

A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, bár a Dunántúlon és északkeleten időnként felhősödésre is számítani kell. Szombaton és vasárnap 17–22 fokig melegszik a levegő, a szél főként a Dunántúlon élénkül meg. Hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.

Pénteken a Dunántúlon nagy területen képződött alacsonyszintű felhőzet, amely napközben észak, északkelet, kelet felé tevődik, de az ország középső részein már szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb. Késő estére 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet - derült ki a Hungaromet előrejelzéséből.

Estétre fátyolfelhőzet is lesz felettünk, emellett főként a Dunántúlon és északkeleten képződhet alacsonyszintű felhőzet. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült tájakon -1, +5, másutt 6 és 13 fok között alakul.

Szombaton északkeleten, illetve az északnyugati határnál maradhatnak tartósabban felhős helyek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a köd, rétegfelhőzet reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. Kora délutánra döntően 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hűvösebb a tartósabban felhős részeken lesz. 

Vasárnap az ország legnagyobb részén még fátyolfelhős, napos, száraz idő ígérkezik, de északnyugaton, északon már vastagabb felhők is lehetnek, amelyekből néhol előfordulhat eső, zápor. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután 17, 22 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet. 

Hétfőn nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet, de a keleti országrészben még több órát süthet a nap, majd ott is befelhősödik az ég. Leginkább a Dunántúlon lehet (akár tartósabb) csapadék, keletebbre kevesebb helyen eshet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 12, kora délután 11, 21 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. 

Kedden maradhat a nagyrészt felhős idő, és további eső, zápor is valószínű, de a nap során várhatóan fokozatosan csökken a csapadék előfordulási esélye. Az északias szelet főleg a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 2, 10, kora délután 10, 18 fok között várható. 
Címlapkép: Getty Images
