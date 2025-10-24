Most közölte a MÁV: összeomlott a balatoni forgalom, ezeken a vonalokon nem közlekedik vonat

Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között, ami miatt ezen a szakaszon szünetel a vonatforgalom. A helyreállítási munkálatok várhatóan délutánig tartanak.

A dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. A MÁV közleményében azt írja: pótlóbuszokat indított, hogy biztosítsa az utasok közlekedését az érintett szakaszokon.

A vasúttársaság közleménye szerint a Tópart InterCity járatok helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek. Az IC 849-es járat, amely Nagykanizsáról 5:14-kor indul Budapestre, a Balatonszentgyörgy–Budapest szakaszon kimarad. Az utasoknak Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig az egy órával később induló Balaton IC pótlóbuszaival kell utazniuk.

A Balaton InterCity járatok és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között szintén pótlóbuszok közlekednek. A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között biztosítanak buszos közlekedést.

A reggeli első Fenyves sebesvonat, amely Kaposvárról 6:14-kor indul, Balatonfenyvestől Keszthelyig pótlóbusszal közlekedik, majd Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval lehet tovább utazni Tapolca irányába.

Az IC pótlóbuszok Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállásáról, valamint Balatonszentgyörgy, Balatonberény és Balatonmáriafürdő vasútállomásokról indulnak. A MÁV folyamatosan dolgozik a helyreállításon, hogy mielőbb helyreálljon a vonatközlekedés az érintett szakaszon.