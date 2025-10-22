Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 22.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. október 22., szerda.

Névnap

Előd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.31 Ft

CHF: 421.44 Ft

GBP: 448.65 Ft

USD: 335.2 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30820 Ft

MOL: 2738 Ft

RICHTER: 10310 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.23: A nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok, késő délutántól, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali 6, 12 fokról délutánra általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

2025.10.24: Reggel még erősen felhős vagy borult lehet az ég, majd északnyugat, nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, így napközben már jellemzően rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a felhőátvonulások mellett. Éjjel, reggel a frontális csapadék kelet felé elvonul, addig sokfelé várható eső, zápor, főként északon kiadósabb mennyiség eshet. A front mögött elszórtan fordulhat elő zápor, illetve egy-egy zivatar. A nyugatias szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Kora reggel 7, 14, délután 12, 18 fokot mérhetünk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál kedden meleg fronthatások tapasztalhatók, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.10.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!