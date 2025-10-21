2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 21.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 21.)

Pénzcentrum
2025. október 21. 09:18

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 21.

Névnap

Orsolya

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.68 Ft
CHF: 421.8 Ft
GBP: 447.5 Ft
USD: 334.08 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30660 Ft
MOL: 2740 Ft
RICHTER: 10350 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.22: A felhőzet átmenetileg szakadozik, vékonyodik, így a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Eső, záporeső kevés helyen előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 11 fok között alakul. Délután az ország nagy részén 15, 21 fok közötti értékek valószínűek, de az Északi-középhegység térségében ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

2025.10.23: A nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, kevés helyen záporeső is előfordulhat. Késő délutántól, estétől aztán északnyugat felől markáns hidegfront hatására beborul az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor. A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali 6, 13 fokról délutánra általában 18 és 24 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál kedden meleg fronthatások tapasztalhatók, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.10.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:37
10:35
10:23
10:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
4
2 napja
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 10:44
Jöhet az első női miniszterelnök: megkapta a támogatást, ilyen még nem volt
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 10:17
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2025. október 21. 10:29
Lecsapott a baracskai üzemre a Nébih: durva vége lett az ellenőrzésnek