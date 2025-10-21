Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 21.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 21.

Névnap

Orsolya

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.68 Ft

CHF: 421.8 Ft

GBP: 447.5 Ft

USD: 334.08 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30660 Ft

MOL: 2740 Ft

RICHTER: 10350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.22: A felhőzet átmenetileg szakadozik, vékonyodik, így a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Eső, záporeső kevés helyen előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 11 fok között alakul. Délután az ország nagy részén 15, 21 fok közötti értékek valószínűek, de az Északi-középhegység térségében ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

2025.10.23: A nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, kevés helyen záporeső is előfordulhat. Késő délutántól, estétől aztán északnyugat felől markáns hidegfront hatására beborul az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor. A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali 6, 13 fokról délutánra általában 18 és 24 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál kedden meleg fronthatások tapasztalhatók, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.10.21)

Akciók

