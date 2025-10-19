2025. október 19. vasárnap Nándor
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balatonfenyves, 2025. október 4.Kilátszik a meder Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 4-én. Alacsony a Balaton vízállása, az átlag vízmélység 66 centiméter.MTI/Varga György
Utazás

Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó

Pénzcentrum
2025. október 19. 09:37

Csapadékszegény időszakban, amikor lecsökken a tavak, folyók vízállása, a mederből sokminden előbukkanhat. Ilyen a dunai Ínség-szikla, az összedőlt hidak, elsüllyedt hajók roncsai, melyeket alacsony vízállás esetén pillanthatunk meg. A Balatonban pedig a csökkenő vízállás miatt "szigetek" alakulhatnak ki. Egy ilyen szigetet örökített meg videón egy TikTok-felhasználó.

A Balaton átlagos vízállása jelenleg 65 cm, október 14-én még 66 cm volt, így a trend csökkenő. A legnagyobb vízszint 155 cm volt, a legkisebb vízszint 23 cm. Utóbbitól még messze vagyunk, viszont már most is olyan sekély a víz, hogy sétálható szigetek alakulnak ki a tóban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy TikTok-videó szerint a Balaton már olyan sekély, hogy messze be lehet gyalogolni a mederbe és szigetszerű részek is kialakultak:

@gaborseveneightnine

♬ Original Sound - Unknown

Problémás az alacsony vízállás?

Amikor az ember ismert folyók, tavak partján járva azt látja, nagyon alacsony a vízállás a megszokotthoz képest, elkezdhet aggódni. Azonban a szakértők szerint ez a vízállás a Balatonban normális, nincs ok aggodalomra. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet október második hetén foglalt állást a Balaton aktuális vízszintjéről, melyben hangsúlyozták: a tó vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kutatóintézet posztjában leszögezi: nincs ok aggodalomra, de van ok az odafigyelésre! "A klímánk változik; a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, például a tartós hőhullámok mellett évről évre egyre szélsőségesebb a csapadékeloszlás is. Ezekre a jelenségekre kifejezetten érzékenyen reagálnak az olyan sekély vizes ökoszisztémák, mint amilyen a Balaton is." Azonban hangsúlyozták, hogy a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.

Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.

Címlapkép: Varga György, MTI/MTVA
#utazás #Balaton #videó #turizmus #sziget #klímaváltozás #vízállás #tiktok #vízszint #csapadékhiány #ökoszisztéma

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:37
09:02
08:41
08:08
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
1 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
4
1 hete
Riadót fújt az osztrák légierő: elképesztő, ami történt, magyar gépek is érintettek
5
3 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közlési kötelezettség
a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 08:41
Áramszünet jön 163 településen a jövő héttől, több helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 06:14
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
Agrárszektor  |  2025. október 19. 09:01
Eltűnt több ezer hektárnyi erdő a szomszédból: mégis, mi folyik itt?