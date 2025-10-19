Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó

Csapadékszegény időszakban, amikor lecsökken a tavak, folyók vízállása, a mederből sokminden előbukkanhat. Ilyen a dunai Ínség-szikla, az összedőlt hidak, elsüllyedt hajók roncsai, melyeket alacsony vízállás esetén pillanthatunk meg. A Balatonban pedig a csökkenő vízállás miatt "szigetek" alakulhatnak ki. Egy ilyen szigetet örökített meg videón egy TikTok-felhasználó.

A Balaton átlagos vízállása jelenleg 65 cm, október 14-én még 66 cm volt, így a trend csökkenő. A legnagyobb vízszint 155 cm volt, a legkisebb vízszint 23 cm. Utóbbitól még messze vagyunk, viszont már most is olyan sekély a víz, hogy sétálható szigetek alakulnak ki a tóban.

Egy TikTok-videó szerint a Balaton már olyan sekély, hogy messze be lehet gyalogolni a mederbe és szigetszerű részek is kialakultak:

Problémás az alacsony vízállás?

Amikor az ember ismert folyók, tavak partján járva azt látja, nagyon alacsony a vízállás a megszokotthoz képest, elkezdhet aggódni. Azonban a szakértők szerint ez a vízállás a Balatonban normális, nincs ok aggodalomra. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet október második hetén foglalt állást a Balaton aktuális vízszintjéről, melyben hangsúlyozták: a tó vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

A kutatóintézet posztjában leszögezi: nincs ok aggodalomra, de van ok az odafigyelésre! "A klímánk változik; a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, például a tartós hőhullámok mellett évről évre egyre szélsőségesebb a csapadékeloszlás is. Ezekre a jelenségekre kifejezetten érzékenyen reagálnak az olyan sekély vizes ökoszisztémák, mint amilyen a Balaton is." Azonban hangsúlyozták, hogy a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.

