2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
Ez most a legnépszerűbb autó a használtpiacon: miért vannak oda érte ennyire a magyarok?
2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma. A DataHouse adatai szerint tavaly összesen 128 155 import használt autó került hazai forgalomba. Ez 15,5 százalékos növekedést jelent a 2024-es 110 961 darabos volumenhez képest. Bár ezzel öt éve nem látott szintre emelkedett az import, a mennyiség továbbra is elmarad a járvány előtti, évi 155–160 ezres szinttől.
A behozatal elsősorban az év második felében gyorsult fel. Ebben az időszakban az euró árfolyama tartósan 400 forint alatt maradt, ami érezhetően ösztönözte az importot. A második féléves forgalom mintegy 8 százalékkal haladta meg az év első hat hónapjának adatait.
Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint az árfolyam alakulása érdemi előnyt jelentett a vásárlóknak. Szavai szerint ugyanakkora összegből 6–8 százalékkal értékesebb autót lehetett külföldön vásárolni, mint egy évvel korábban. Emellett az euróban számolt használt autó árak is mérséklődtek a korábbi évekhez képest, amikor az újautó-piaci alkatrészhiány miatt megnövekedett kereslet jelentős drágulást okozott a használtautó-piacon is.
A JóAutók.hu előrejelzése alapján a jelenlegi piaci környezetben idén is fennmaradhat az élénk import, ugyanakkor a 2020 előtti szintek elérése továbbra sem valószínű. A keresletet az is erősíti, hogy több európai országban szigorították a gyengébb környezetvédelmi besorolású járművek használatát, ami ezekben a kategóriákban számottevő árcsökkenést eredményezett a külföldi piacokon.
A behozott használt autók között továbbra is a Volkswagen volt a legnépszerűbb márka 12,8 százalékos részesedéssel. Az Opel és a Ford közel azonos arányban, egyenként 8,5 százalékkal követte. Az Audi 6,6 százalékos, a Toyota 5,8 százalékos részesedést ért el, míg a Hyundai 5,1 százalékkal a hatodik helyre lépett elő.
Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott.
Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, mivel az 150 kilométerrel rövidebb lesz.
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.
A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba.
A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, de hamar eloltották.
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt...
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.