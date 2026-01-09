2026. január 9. péntek Marcell
Lafayette - 2017 júniusa körül: Volkswagen autók és SUV kereskedés. A VW a világ legnagyobb autógyártói közé tartozik XIII
Autó

Ez most a legnépszerűbb autó a használtpiacon: miért vannak oda érte ennyire a magyarok?

Pénzcentrum
2026. január 9. 18:29

2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma. A DataHouse adatai szerint tavaly összesen 128 155 import használt autó került hazai forgalomba. Ez 15,5 százalékos növekedést jelent a 2024-es 110 961 darabos volumenhez képest. Bár ezzel öt éve nem látott szintre emelkedett az import, a mennyiség továbbra is elmarad a járvány előtti, évi 155–160 ezres szinttől.

A behozatal elsősorban az év második felében gyorsult fel. Ebben az időszakban az euró árfolyama tartósan 400 forint alatt maradt, ami érezhetően ösztönözte az importot. A második féléves forgalom mintegy 8 százalékkal haladta meg az év első hat hónapjának adatait.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint az árfolyam alakulása érdemi előnyt jelentett a vásárlóknak. Szavai szerint ugyanakkora összegből 6–8 százalékkal értékesebb autót lehetett külföldön vásárolni, mint egy évvel korábban. Emellett az euróban számolt használt autó árak is mérséklődtek a korábbi évekhez képest, amikor az újautó-piaci alkatrészhiány miatt megnövekedett kereslet jelentős drágulást okozott a használtautó-piacon is.

A JóAutók.hu előrejelzése alapján a jelenlegi piaci környezetben idén is fennmaradhat az élénk import, ugyanakkor a 2020 előtti szintek elérése továbbra sem valószínű. A keresletet az is erősíti, hogy több európai országban szigorították a gyengébb környezetvédelmi besorolású járművek használatát, ami ezekben a kategóriákban számottevő árcsökkenést eredményezett a külföldi piacokon.

A behozott használt autók között továbbra is a Volkswagen volt a legnépszerűbb márka 12,8 százalékos részesedéssel. Az Opel és a Ford közel azonos arányban, egyenként 8,5 százalékkal követte. Az Audi 6,6 százalékos, a Toyota 5,8 százalékos részesedést ért el, míg a Hyundai 5,1 százalékkal a hatodik helyre lépett elő.
Címlapkép: Getty Images
