Közelkép egy virágzó vízitormáról, amelyet fagy borít egy késő tavaszi reggelen Észtországban, Észak-Európában.
Utazás

Ennyi volt a meleg október, brutál fagyok jönnek: már látszik, mikor ér ide a kőkemény hidegfront

Pénzcentrum
2025. október 14. 15:11

Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ezúttal sem várható számottevő csapadék, csupán erős szél és kisebb záporok. Vasárnapra azonban már többfelé fagyhat, a fagyzugokban akár -5 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Szombaton érkezik a következő hidegfront, nagy esőt ez sem hoz, de vasárnap és hétfő hajnalban az ország nagy részén már fagyhat - írja az Időkép. A portál szerint száraz hidegfrontok hónapja az idei október, nem lesz ez másképp hétvégén sem.

Szombaton észak, északnyugat felől érkezik a soron következő hidegfront. Sajnos az aszály mérséklődését elősegítő csapadékmennyiség ezúttal sem várható, elszórtan kísérheti kisebb eső, zápor a front átvonulását.

A szél viszont feltámad, szombat napközben az északnyugatira forduló szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. A front mögött kitisztul az idő, vasárnap már a napsütésé lesz a főszerep. A légmozgás hajnalra a legtöbb helyen gyengül, mérséklődik, az érkező hideg levegő nyugalomba jut. Így reggel a mostaninál már nagyobb területen lehet -1, -2 fokos fagy, a fagyzugokban pedig -4, -5 fok sem zárható ki. A maximumok szombatig még több helyen meghaladhatják a 15 fokot, majd vasárnapra 10 és 15 fok közé esik vissza a csúcshőmérséklet.

A hétfő is többfelé indulhat fagyosan, ám úgy tűnik, jövő héten fordul a kocka, délire, délnyugatira forduló áramlással melegebb, nedvesebb légtömegek érkezhetnek.
Címlapkép: Getty Images
