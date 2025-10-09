2025. október 9. csütörtök Dénes
Stormy rain cloud background
Utazás

Veszedelmes anticiklon közeledik hazánk felé: gyorsan visszatér a télies időjárás?

Pénzcentrum
2025. október 9. 13:55

Hidegebb, szeles, de csapadékmentes időjárás várható a következő napokban Magyarországon egy északkeleti ciklon és egy északnyugati anticiklon együttes hatása miatt.

A Weather on Maps friss Facebook-bejegyzése szerint két hatalmas légköri képződmény együttes hatására tartós északias áramlással hidegebb, de továbbra is száraz levegő érkezik hazánkba.

A meteorológusok kifejtették, hogy bár a levegő közvetve az óceán felől érkezik, a nedvesség az alsó légkörben koncentrálódik, így a hegységek csapadékfelfogó hatása érvényesül. A Kárpátok északi vonulatain lehet eső és havazás, de a Felvidék és Magyarország területe várhatóan száraz marad a következő egy hétben.

A közzétett térképek alapján csapadék elsősorban a Földközi-tenger térségében, Észak-Európában és Magyarországtól keletre várható.

A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés, a 10-15 fok közötti csúcsértékek az élénkebb szél miatt 10 fok alattinak érződhetnek majd. Jelentősebb változás az október 20-i héten várható, amikor a nyugatias, délnyugatias áramlás válhat meghatározóvá, bár ebben az időtávlatban még van bizonytalanság.

A HungaroMet előrejelzése is megerősíti: Tartósan északnyugati lesz az áramlás térségünk fölött, több gyenge időjárási front is átvonul hazánk fölött. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Hozzáteszik továbbá: kisebb csapadék több napon is kialakulhat, de csak kevés: a jövő hét közepéig az összmennyisége többnyire 5 mm alatt marad. A talajok nedvességgel való feltöltődése így nem folytatódik, a felszín közeli réteg száradni fog.

Péntektől szerdáig napközben nagy területen lesz élénk-erős az északnyugatias szél. A hőmérséklet csúcsértéke a hét végén 16-21 fok között valószínű, majd szerdára fokozatosan mintegy 5 fokot visszaesik. 
