Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Veszedelmes anticiklon közeledik hazánk felé: gyorsan visszatér a télies időjárás?
Hidegebb, szeles, de csapadékmentes időjárás várható a következő napokban Magyarországon egy északkeleti ciklon és egy északnyugati anticiklon együttes hatása miatt.
A Weather on Maps friss Facebook-bejegyzése szerint két hatalmas légköri képződmény együttes hatására tartós északias áramlással hidegebb, de továbbra is száraz levegő érkezik hazánkba.
A meteorológusok kifejtették, hogy bár a levegő közvetve az óceán felől érkezik, a nedvesség az alsó légkörben koncentrálódik, így a hegységek csapadékfelfogó hatása érvényesül. A Kárpátok északi vonulatain lehet eső és havazás, de a Felvidék és Magyarország területe várhatóan száraz marad a következő egy hétben.
A közzétett térképek alapján csapadék elsősorban a Földközi-tenger térségében, Észak-Európában és Magyarországtól keletre várható.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés, a 10-15 fok közötti csúcsértékek az élénkebb szél miatt 10 fok alattinak érződhetnek majd. Jelentősebb változás az október 20-i héten várható, amikor a nyugatias, délnyugatias áramlás válhat meghatározóvá, bár ebben az időtávlatban még van bizonytalanság.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A HungaroMet előrejelzése is megerősíti: Tartósan északnyugati lesz az áramlás térségünk fölött, több gyenge időjárási front is átvonul hazánk fölött. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Hozzáteszik továbbá: kisebb csapadék több napon is kialakulhat, de csak kevés: a jövő hét közepéig az összmennyisége többnyire 5 mm alatt marad. A talajok nedvességgel való feltöltődése így nem folytatódik, a felszín közeli réteg száradni fog.
Péntektől szerdáig napközben nagy területen lesz élénk-erős az északnyugatias szél. A hőmérséklet csúcsértéke a hét végén 16-21 fok között valószínű, majd szerdára fokozatosan mintegy 5 fokot visszaesik.
A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
A Pénzcentrum 2025. október 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
A Pénzcentrum 2025. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.
A Pénzcentrum 2025. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.
A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát