A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot, egy év alatt több mint 12 százalékot drágult.
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön. A wellness-szolgáltatást kínáló szálláshelyek, borvidékek és tematikus hétvégi programok iránti kereslet szeptembertől novemberig stabilan magas. A szezonhosszabbítás kulcsa a komplex élménykínálat: a borfesztiválok, gasztronómiai események és kulturális rendezvények nemcsak a helyi turizmust élénkítik, hanem jelentős többletbevételt is generálnak a vendéglátóhelyek számára. A borturizmus mára nemcsak kóstolásról szól, hanem szállásról, wellnessről és élményalapú szolgáltatásokról, ezekből válogattunk össze pár kiemelkedő őszi programot és boros hétvégi ajánlatot.
Habár a turisztikai forgalom hagyományosan a nyári hónapokra koncentrálódik, az őszi időszakban is jelentős számú belföldi utazás történik Magyarországon. A KSH adatai szerint 2024 októberében közel 1,5 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, és 3,4 millió vendégéjszakát töltöttek el, ez 15%-os növekedést jelent a vendégek számában, és 8,5%-os emelkedést a vendégéjszakákban az előző évhez képest. A tavaly szeptemberi adatok szintén erős forgalmat mutatnak: 1,5 millió vendég közel 3,6 millió vendégéjszakát töltött el szállodákban, panziókban, apartmanokban.
A szezonhosszabbítás egyik kulcsa a tematikus programkínálat: az őszi borfesztiválok, gasztronómiai események és kulturális rendezvények nemcsak a helyi turizmust élénkítik, hanem vonzóvá teszik az úti célokat a hétvégi kikapcsolódást kereső utazók számára. A borturizmus különösen dinamikusan fejlődött az elmúlt évtizedben: ma már számos pincészet kínál szállást, wellness-fürdőt és éttermi szolgáltatást, így a borértékesítés mellett a vendéglátásból származó bevételek is egyre fontosabb szerepet kapnak. Erről részletesen írtunk ebben a cikkben:
Őszi fesztiválok és borutak: a szezon sztárjai
A borturizmus mára a hazai vendéglátás egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált. Míg a kilencvenes években a pincészetek legfeljebb kóstolókat és helyi értékesítést kínáltak, ma már wellnessrészlegekkel, éttermekkel és szálláshelyekkel egészítik ki szolgáltatásaikat. Ez nemcsak a vendégélményt gazdagítja, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú: a borértékesítés önmagában egyre kevésbé jelent stabil bevételi forrást, különösen a nemzetközi összehasonlításban alacsony borárak mellett. A vendéglátásból és turisztikai szolgáltatásokból származó többletbevétel viszont lehetővé teszi a borászatok számára, hogy jobb marzsokat érjenek el, és új célcsoportokat szólítsanak meg. Összesszedtünk pár őszi programot és szállásajánlatot:
Pátyi Pincehegyi Nyitogató – Páty (október 11.)
- Tizenhárom pince nyitja meg kapuit, borkóstolók, helyi finomságok, élő zene, kandallós hangulat.
Murci Fesztivál – Szigetmonostor (október 11.)
- Erjedésben lévő újbor, gyerekprogramok, koncertek, kézműves vásár.
Fékomadta és Királyok Útja – Esztergom & Zsámbék (október 9–11.)
- Középkori forgatag, korabeli lakoma, fáklyás felvonulás, borkóstoló, történelmi játékok.
Ágfalvi Gesztenye Fesztivál – Ágfalva (október 12.)
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- Gesztenyés finomságok, kézműves vásár, népzene, családi programok.
Siófoki Halfesztivál – Siófok (október 18–20.)
- Gasztroélmények, halételek, koncertek, balatoni hangulat.
Bogácsi Bornegyed – Bogács (október 25–27.)
- Borkóstolás, pincelátogatás, helyi termelők, zenés esték.
Szent Márton Újborfesztivál – Szentendrei Skanzen (november 8–9.)
- Libás ételek, újborok, kézműves vásár, népzenei koncertek.
Tatai Vadlúd Sokadalom – Tata (november 29.)
- Több tízezer vadlúd, természetismereti előadások, madármegfigyelés, helyi termékek vására.
Boros hétvégék: wellness és gasztronómia egy csomagban
A borturizmus ma már nemcsak kóstolásról szól: a pincészetek wellnessrészlegekkel, éttermekkel és tematikus programokkal várják a vendégeket. Néhány aktuális ajánlat:
- Takler Kúria, Szekszárd – 2 fő / 2 éj / wellness + reggeli: 79 900 Ft
- Hotel Cabernet, Villány – Bortúra hétvége, félpanzióval: 61 900 Ft/fő
- Hotel Villa Völgy, Eger – 2 fő / 2 éj / wellness + borkóstoló: 98 820 Ft-tól
- Viktor Bor- és Vendégház, Balaton – 2 fő / 2 éj / szeptemberi hétköznap: 46 990 Ft-tól
- Rókusfalvy Borhotel, Etyek – wellness szoba: 44 900 Ft
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
A Pénzcentrum 2025. október 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
A Pénzcentrum 2025. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.
A Pénzcentrum 2025. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.
A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát