Tokaj-Hegyalja has been a UNESCO World Heritage Site since 2002. The landscape, the culture and the environment created by the cellars are all protected assets. The hobbit-like” cellars carved into the tuff and under the hills have be
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?

2025. október 9. 16:04

Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön. A wellness-szolgáltatást kínáló szálláshelyek, borvidékek és tematikus hétvégi programok iránti kereslet szeptembertől novemberig stabilan magas. A szezonhosszabbítás kulcsa a komplex élménykínálat: a borfesztiválok, gasztronómiai események és kulturális rendezvények nemcsak a helyi turizmust élénkítik, hanem jelentős többletbevételt is generálnak a vendéglátóhelyek számára. A borturizmus mára nemcsak kóstolásról szól, hanem szállásról, wellnessről és élményalapú szolgáltatásokról, ezekből válogattunk össze pár kiemelkedő őszi programot és boros hétvégi ajánlatot.

Habár a turisztikai forgalom hagyományosan a nyári hónapokra koncentrálódik, az őszi időszakban is jelentős számú belföldi utazás történik Magyarországon. A KSH adatai szerint 2024 októberében közel 1,5 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, és 3,4 millió vendégéjszakát töltöttek el, ez 15%-os növekedést jelent a vendégek számában, és 8,5%-os emelkedést a vendégéjszakákban az előző évhez képest. A tavaly szeptemberi adatok szintén erős forgalmat mutatnak: 1,5 millió vendég közel 3,6 millió vendégéjszakát töltött el szállodákban, panziókban, apartmanokban. 

A szezonhosszabbítás egyik kulcsa a tematikus programkínálat: az őszi borfesztiválok, gasztronómiai események és kulturális rendezvények nemcsak a helyi turizmust élénkítik, hanem vonzóvá teszik az úti célokat a hétvégi kikapcsolódást kereső utazók számára. A borturizmus különösen dinamikusan fejlődött az elmúlt évtizedben: ma már számos pincészet kínál szállást, wellness-fürdőt és éttermi szolgáltatást, így a borértékesítés mellett a vendéglátásból származó bevételek is egyre fontosabb szerepet kapnak. Erről részletesen írtunk ebben a cikkben:

Óriási biznisszé nőtte ki magát a 90-es évek lesajnáltja: sok magyar rajong ezekért az utakért
Őszi fesztiválok és borutak: a szezon sztárjai

A borturizmus mára a hazai vendéglátás egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált. Míg a kilencvenes években a pincészetek legfeljebb kóstolókat és helyi értékesítést kínáltak, ma már wellnessrészlegekkel, éttermekkel és szálláshelyekkel egészítik ki szolgáltatásaikat. Ez nemcsak a vendégélményt gazdagítja, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú: a borértékesítés önmagában egyre kevésbé jelent stabil bevételi forrást, különösen a nemzetközi összehasonlításban alacsony borárak mellett. A vendéglátásból és turisztikai szolgáltatásokból származó többletbevétel viszont lehetővé teszi a borászatok számára, hogy jobb marzsokat érjenek el, és új célcsoportokat szólítsanak meg. Összesszedtünk pár őszi programot és szállásajánlatot:

Pátyi Pincehegyi Nyitogató – Páty (október 11.)

  • Tizenhárom pince nyitja meg kapuit, borkóstolók, helyi finomságok, élő zene, kandallós hangulat.

Murci Fesztivál – Szigetmonostor (október 11.)

  • Erjedésben lévő újbor, gyerekprogramok, koncertek, kézműves vásár.

Fékomadta és Királyok Útja – Esztergom & Zsámbék (október 9–11.)

  • Középkori forgatag, korabeli lakoma, fáklyás felvonulás, borkóstoló, történelmi játékok.

Ágfalvi Gesztenye Fesztivál – Ágfalva (október 12.)

  • Gesztenyés finomságok, kézműves vásár, népzene, családi programok.

Siófoki Halfesztivál – Siófok (október 18–20.)

  • Gasztroélmények, halételek, koncertek, balatoni hangulat.

Bogácsi Bornegyed – Bogács (október 25–27.)

  • Borkóstolás, pincelátogatás, helyi termelők, zenés esték.

Szent Márton Újborfesztivál – Szentendrei Skanzen (november 8–9.)

  • Libás ételek, újborok, kézműves vásár, népzenei koncertek.

Tatai Vadlúd Sokadalom – Tata (november 29.)

  • Több tízezer vadlúd, természetismereti előadások, madármegfigyelés, helyi termékek vására.

Boros hétvégék: wellness és gasztronómia egy csomagban

A borturizmus ma már nemcsak kóstolásról szól: a pincészetek wellnessrészlegekkel, éttermekkel és tematikus programokkal várják a vendégeket. Néhány aktuális ajánlat:

  • Takler Kúria, Szekszárd – 2 fő / 2 éj / wellness + reggeli: 79 900 Ft
  • Hotel Cabernet, Villány – Bortúra hétvége, félpanzióval: 61 900 Ft/fő
  • Hotel Villa Völgy, Eger – 2 fő / 2 éj / wellness + borkóstoló: 98 820 Ft-tól
  • Viktor Bor- és Vendégház, Balaton – 2 fő / 2 éj / szeptemberi hétköznap: 46 990 Ft-tól
  • Rókusfalvy Borhotel, Etyek – wellness szoba: 44 900 Ft
     
Címlapkép: Getty Images
