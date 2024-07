Óriási biznisszé nőtte ki magát a 90-es évek lesajnáltja: sok magyar rajong ezekért az utakért

A kilencvenes években még csupán kóstolókkal és helyi eladással operáló borturizmus mára egy összetett és egyedi vendéglátási ágazattá fejlődött Magyarországon. Az elérhető forrásoknak és vendéglátási pályázatoknak köszönhetően az elmúlt évtizedben a borászatok sokat fejlesztettek szolgáltatásaikon. Ma már számos pincészet kínál szállást, wellness-fürdőket és gasztronómiai élményeket, ami jelentős bevételi forrást biztosít számukra a borértékesítés mellett. Az ágazat átalakulása különösen a Covid-19 járvány idején gyorsult fel, amikor a szabadtéri programok előtérbe kerültek. Az új trendeket követve, ma már akár applikáción keresztül is részt vehetünk borkóstolókon. Megnétzük, mennyibe kerül egy "boros hétvége" két fő részére ma Magyarországon.

Míg a borturizmus a kilencvenes években még a legjobb pincészetekben is legfeljebb kóstolásokat és helyi, sok esetben folyóboros kiszerelésű értékesítést jelentett, mára a belföldi vendéglátás egy komplex és egyedi területe lett. Nem kis részben a borászatok számára elérhető források és a vendéglátást, szálláshely-szolgáltatást célzó pályázatok miatt az elmúlt 10-15 év során a borturizmus további dinamikus fejlődésen ment keresztül.

A pincészetek közül ma már több tucat olyan van az országban, amely nem csak szállással, hanem wellness-fürdőkkel és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint komolyabb gasztronómiával, a borászatok mellett működő éttermekkel várják a látogatókat. Mindez azért is fontos, mert önmagában a borkészítés és a bor értékesítése egyre kevésbé jelent jó megtérülést az érintett vállalkozásoknak, főleg a nemzetközi összehasonlításban nyomottnak számító borárak miatt. A vendéglátás, a szállások és más szolgáltatások révén sokkal jobb marzsokat érhetnek el a pincészetek is – mondta el a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.

A borértékesítést évek óta jellemző fogyasztáscsökkenés, a növekvő adminisztrációs terhek és az egyre magasabb költségek mellett az áremeléseket sem tudja érvényesíteni a borágazat évek óta. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan csökken a fogyasztás, nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten is. Május 31. volt az üzleti beszámolók leadásának határideje, akkor megnéztük a hat legnagyobb magyar borrégió legfontosabb pincészetei miképp teljesítettek. Kevés borászatnak sikerült jobban a 2023-as éve, mint az azt megelőző. Az alábbi cikkben írtunk erről részletesen:

Jobb szolgáltatások, jobb marzsok

Fontos változás volt az is, amikor a pincészetek felismerték, hogy nem csupán a borrajongók aránylag szűkebb körét kell megcélozniuk, hanem a látogatók számára komplex programokat és élményeket kell kínálniuk, így ennek megfelelően alakították ki szolgáltatásaikat. Ma már a borturizmus nem csupán a borokról szól, hanem olyan kiegészítő élményeket is nyújt, amelyek a család több tagjának is vonzóak lehetnek.

A borkóstolók mellé társított kulturális programok, a tájat bemutató séták, játszóterek, valamint helyi kézműves szörpök és egyéb alkoholmentes italok kínálata olyan komplex élménnyé alakította a bortúrákat, amelyek azok számára is vonzóvá váltak, akik önmagában a borért nem vállalkoznának utazásra.

A borturizmus változása különösen felgyorsult a Covid-19 járvány idején. A pandémia következtében ezek az események egyre inkább a szabadtérbe helyeződtek át, és ez a tendencia azóta is tart. Az akkor járványvédelmi okokból elindult szőlőséták, a dűlőkbe kihelyezett szabadtéri borvacsorák a járványhelyzet elmúltával is megmaradtak – taglalta a szakember.

Appon keresztüli borkóstolás

Ma már nem csak a borászatok, turisztikai szakemberek is látják, hogy a borkóstolásban van jövő. Nemrég készítettünk interjút: Dr. Simon Botond és felesége egy elmulasztott borkirándulás után döntöttek úgy, hogy összehozzák közös platformra a borkedvelőket és a hazai borászatokat, hogy mindenki időben értesüljön az ilyen jellegű eseményekről, és nem mellesleg új élményeket fedezhessen fel minél egyszerűbben. Az Országos Bortúra először egy weboldal volt, mára azonban már applikáció is, melynek elsődleges célja a hazai borturizmus élénkítése, de szeretnének borélmény közösségeket is létrehozni, ahol a hasonló érdeklődésű emberek kapcsolódni tudnak egymáshoz.

Boros hétvége

Kicsit körülnéztünk, merre indulhat el, aki kicsit közelebbről is megismerkedne a magyar borokkal, esetleg összekötné egy wellness hétvégével a kóstolást. Ma már csomagban is megvásárolhatjuk az ajánlatokat: a szekszárdi Takler Kúriába 2 fő részére 3 nap/2 éjszaka szállással, 20 perces frissítő masszázzsal 79 900 forintért szállhatunk meg. Az árban a Kúria wellness részlegének korlátlan használata is benne van, valamit a reggeli.

A villányi Hotel Cabernet Villányi Bortúra Hétvégét ajánl, melynek keretében a borvidék titkait rutinos túravezető segítségével fedezhetjük fel. A csomag félpanziós ajánlatot tartalmaz, borkóstolót, pincesétákat és még rengeteg extra programot. Az ára 2 éjszakára egy főnek 61 900 forint.

Az egri Hotel Villa Völgy az egri borok és wellness fellegváraként hirdeti magát, vadonatúj projektként kapcsolódott hozzá az egri Villa Völgy Pincészet, ahol borkóstoló programokon vehetünk részt. Szobát a négycsillagos hotelben 98 820 forinttól foglalhatunk 2 főre két éjszakára, az 5 tételes kóstoló (5 x 0,6 dl bor) 5 100 Ft/fő, a 7 tételes kóstoló (7 x 0,6 dl bor): 7 300 Ft/fő. A wellness használat, a kültéri medence, a pezsgőfürdő, a szauna, a sókamra, a beltéri élménymedence is benne van az árban.

De a borozás élménye összeköthető a Balatonnal is: a Viktor Bor- és Vendégház, ahol négycsillagos szobákon kívül élvezhetjük a wellness, a fitnesz nyújtotta szolgáltatásokat, saját borászatuk borait és saját boraikból párolt pálinkákat. Szeptemberi hétköznapra 46 990 Ft/2 fő/2 éjtől foglalhatunk szállást.

Rókusfalvy Borhotel 10 fős jakuzzival és 10 fős finn – és 2 fős infraszaunával rendelkező wellnessrészleggel gondoskodunk a teljes ellazulásról. Borhotel szoba wellness használattal: 44 900 forint

Kicsi, de komoly a hazai borkultúra

Habár már egyre több magyar, még kevés külföldi turista tudja, hogy Magyarországon milyen komoly borkultúra van. mennyiségben kicsik vagyunk mondjuk a franciákhoz képest, de minőségben büszkén mondhatjuk, hogy egyértelműen egyre több olyan borászat van itthon, akik nemzetközi borversenyeken is kiváló eredményeket érnek el, valamint az exportnak köszönhetően egyre több külföldi ismerkedhet meg a magyar borok sokszínűségével.