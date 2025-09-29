A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár
Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk, de délutánra már gomolyfelhők és helyenként záporok is megzavarhatják az őszi időjárást. A hőmérséklet napközben 14–16 fokig emelkedhet, estére azonban ismét 10 fok alá süllyedhet a hőmérő higanyszála - írja a HungaroMet.
Hétfő reggel ismételten hűvös időjárás ígérkezik. A hőmérséklet korán, hajnalban 6-8 °C körül alakulhat. A délelőtt folyamán gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, kevés helyen záporral, egy-egy zivatarral.
Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős széllökés is előfordul. Délutánra általában 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.
Délutánra már valamelyest változik a kép: leginkább a felhők megerősödése és a gomolyosodás valószínű, egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok – főként a késő délutáni órákban:
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik.
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren a novemberi határidő után.
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben
A Pénzcentrum 2025. szeptember 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás?
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.