Esni fog, fekete felhő van, az esős évszakban sötét fekete.Hűvös záporok egy frissítő tavaszi napon, és tiszta és tiszta esőcseppek pattognak az esernyő fekete
Már látszik a komoly fordulat az időjárásban: nem lesz kellemes, ami ma ránk vár

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 07:01

Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk, de délutánra már gomolyfelhők és helyenként záporok is megzavarhatják az őszi időjárást. A hőmérséklet napközben 14–16 fokig emelkedhet, estére azonban ismét 10 fok alá süllyedhet a hőmérő higanyszála - írja a HungaroMet.

Hétfő reggel ismételten hűvös időjárás ígérkezik. A hőmérséklet korán, hajnalban 6-8 °C körül alakulhat. A délelőtt folyamán gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, kevés helyen záporral, egy-egy zivatarral.

Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős széllökés is előfordul. Délutánra általában 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.

Délutánra már valamelyest változik a kép: leginkább a felhők megerősödése és a gomolyosodás valószínű, egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok – főként a késő délutáni órákban:

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet
Címlapkép: Getty Images
