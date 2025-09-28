Új korszak a repülésben: nem hiszed el, mire lehet licitálni ennél a légitársaságnál

A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.

A Virgin Australia bizonyos belföldi és rövid távú nemzetközi járatain bevezette a 'szomszédmentes ülés' opciót. A légitársaság licitálási rendszert alkalmaz, szemben más légitársaságokkal, amelyek lehetővé teszik a szomszédos ülések közvetlen megvásárlását - írja az Euronews.

A rendszer működése egyszerű: a turista osztályra jegyet váltó utasok a Virgin Australia alkalmazásán keresztül licitálhatnak a mellettük lévő ülőhely szabadon tartására. A licitek minimum 30 ausztrál dollártól (kb. 17 euró) indulnak, és a sikeres ajánlatokról legkésőbb két órával a járat indulása előtt értesítik az utasokat.

A szolgáltatásnak vannak korlátai: az üres szomszédos ülés nem garantált, mivel a licitálási időszak alatt minden ülőhely továbbra is megvásárolható. Sikertelen licit esetén az összeget visszatérítik. A licitálás csak akkor lehetséges, ha a foglalásban maximum két utas szerepel, és csak egy ülésre lehet ajánlatot tenni.

Fontos, hogy a sikeres licit csak az ülőhelyet biztosítja, extra poggyászkeretet nem. Az Economy X és az üzleti osztály utasai nem vehetnek részt a programban.

A Virgin Australia egy 2023-as fogyasztói felmérés alapján vezette be a szolgáltatást, amely szerint az utasok 42 százaléka fontolóra venné, hogy fizessen a középső ülés üresen tartásáért nemzetközi járatokon. A válaszadók több mint egyharmada ugyanezt tenné három óránál hosszabb belföldi járatokon is.

A program jelenleg csak kiválasztott útvonalakon érhető el, például Melbourne-Adelaide, Brisbane-Sydney és Sydney-Perth között, de később szélesebb körben is bevezetik.

Európai légitársaságok is kínálnak hasonló lehetőségeket. Az Air France 'Empty Seat - My Extra Space' opciója lehetővé teszi az utasok számára, hogy akár három szomszédos ülést is lefoglaljanak. Ezt a lehetőséget a check-in során ajánlják fel, a díjak az úti céltól és a lefoglalt ülések számától függenek.

A Lufthansa 'Free Neighbour Seat' programja kontinentális és interkontinentális járatokon teszi lehetővé a szomszédos ülés lefoglalását. Emellett a légitársaság 'Sleepers Row' opciót is kínál, amely egy teljes, három vagy négy ülésből álló sort biztosít a turista osztályon hosszú távú járatokon, vékony matraccal, üzleti osztályú takaróval és párnával kiegészítve.