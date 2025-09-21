2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
25 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 21.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 21.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 21.

Névnap

Máté, Mirella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.36 Ft
CHF: 417.77 Ft
GBP: 447.63 Ft
USD: 332.34 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 20.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:
15, 35, 72, 77, 90
Joker: 367157

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 23 db
3-as találat: 1801 db
2-es találat: 57147 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29410 Ft
MOL: 2772 Ft
RICHTER: 9790 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.22: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél elsősorban északnyugaton és délkeleten élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.09.23: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, borult, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Nyugat felé haladva növekvő eséllyel lehet számítani esőre, záporra. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, mely helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet általában 26, 32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is tapasztalható. (2025.09.21)

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

