Rövidített útvonalon jár a 2-es metró hétvégén: nem várt lezárások lesznek

Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.
Azt írták, a 2-es metró péntek este 21 órától vasárnapig az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik. A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között közlekedők gyorsabb eljutása érdekében a 4-es, 6-os villamos sűrűbben jár - tették hozzá.
Jelezték, hogy az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik, és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el - ismertették.
A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok - közölték.
A BKK a Széll Kálmán térre utazóknak a sűrítve közlekedő 4-es, 6-os villamos igénybevételét javasolja a Blaha Lujza téren történő átszállással. Hűvösvölgy, Óbuda térségéből a belvárosba utazóknak ugyancsak a 4-es, 6-os villamost, Pasarét térségéből, valamint az Astoria csomópont környezetéből Budára utazóknak pedig az 5-ös autóbuszt javasolja.
Úgy folytatták: Budáról a 3-as metróhoz igyekezve ugyancsak a 4-es, 6-os villamost érdemes használni Nyugati pályaudvari átszállással, a vonattal utazóknak pedig Kelenföld vasútállomási átszállással a 4-es metrót. A BKK tudatta azt is, hogy szeptember 14-én az utolsó 11-es autóbusz a Batthyány tértől és a 21-es autóbusz a Széll Kálmán tértől később indul.
A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik.
Sok napsütés lesz kevés felhő várható, de az északi és nyugati tájakon zápor, zivatar is kialakulhat.
A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál.
A Ryanair szeptember 4-től minden utasának engedélyez egy nagyobb, ingyenes személyes táskát a fedélzeten, amely 33%-kal nagyobb az eddigi EU-szabványnál.
Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű.
A KSH legfrissebb, szeptember 3-án közzétett adatai szerint 2025 júliusában a turisztikai szektor látszólag ellentmondásos képet mutat.
Az Erin hurrikán után is folytatódik a nyárias idő Magyarországon, ami még akár 1,5 hétig is kitarthat.
2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.