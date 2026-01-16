A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.
Kiadták a figyelmeztetést: sűrű köd és ónos eső nehezíti az életünket pénteken
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat. Az éjszaka szintén a szokásosnál enyhébbnek ígérkezik.
Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás - napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok - írja előrejelzésében a HungaroMet. Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet.
Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, emellett reggelig a Tiszántúlon eső is várható.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton néhol ennél több fokkal melegebb is lehet. Késő este -5, +2 fok valószínű.
Éjszaka többnyire borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás szitálással, ónos szitálással. Délen, délkeleten, valamint északkeleten csökkenhet a felhőzet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, +1 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Szombaton kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor maradhatnak tartósan borult, párás tájak is. Megszűnő jelleggel előfordulhat még gyenge ónos eső, hószállingózás. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban általában -4, +1 fok valószínű, de a derült északkeleti tájakon -10 fokig is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +5 fok valószínű.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
A Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings és más légitársaságok gépein szigorúan szabályozzák a hordozható akkumulátorok használatát és szállítását.
Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható
Az ország nagy részén tartós köd és zúzmarás idő lesz, délutántól több helyen ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok.
Az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.
A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.
A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?
Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Halálos balesetben volt érintett a Samsung-gyár dolgozói járata, a melósokat továbbvitték a műszakba
A balesetben többen megsérültek, mégis a mentők kiérkezése előtt vitték tovább dolgozni a Samsung-gyár felé az utasokat.
A Pénzcentrum 2026. január 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.
Lemaradtál az újévi bécsi koncertről? Így juthatsz be a következőre: ilyen jegyárak mellett nem árt sietni
Mutatjuk, hogyan lehetséges a jegyvásárlás a Bécsi Filharmonikusok újévi koncert eseményeire, és hogy alakulnak 2026-ban a jegyárak.
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
184 országba utazhatunk vízum nélkül magyar útlevéllel, miközben az amerikai és a brit okmányok látványosan visszaestek.
Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban.
A Pénzcentrum 2026. január 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.