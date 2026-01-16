2026. január 16. péntek Gusztáv
-1 °C Budapest
Kiadták a figyelmeztetést: sűrű köd és ónos eső nehezíti az életünket pénteken
Kiadták a figyelmeztetést: sűrű köd és ónos eső nehezíti az életünket pénteken

Pénzcentrum
2026. január 16. 07:08

Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat. Az éjszaka szintén a szokásosnál enyhébbnek ígérkezik.

Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás - napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok - írja előrejelzésében a HungaroMet. Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet.

Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, emellett reggelig a Tiszántúlon eső is várható.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton néhol ennél több fokkal melegebb is lehet. Késő este -5, +2 fok valószínű.

Éjszaka többnyire borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás szitálással, ónos szitálással. Délen, délkeleten, valamint északkeleten csökkenhet a felhőzet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, +1 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Szombaton kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor maradhatnak tartósan borult, párás tájak is. Megszűnő jelleggel előfordulhat még gyenge ónos eső, hószállingózás. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban általában -4, +1 fok valószínű, de a derült északkeleti tájakon -10 fokig is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +5 fok valószínű.

Kép forrása: met.huKép forrása: met.hu
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #tél #figyelmeztetés #ónos eső #hideg #köd #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

