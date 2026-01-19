Brutál vihar tombol a magyarok egyik kedven "télből a nyárba" célpontján: erre készülj!

A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a Máltai-szigetek mindennapjait. A part menti területeken már gale force erősségű szél tombol, a záporok és zivatarok pedig tovább nehezítik a helyiek és a turisták helyzetét. A Máltai Idegenforgalmi Hivatal arra figyelmeztet: aki most érkezik, készüljön fel a rendkívül szeles időre, aki pedig már a szigeteken tartózkodik, maradjon biztonságban, mert a ciklon még legalább egy napig érezteti hatását.

Bizonyára mindenki tapasztalja, aki most a szigeteken tartózkodik, hogy a Harry ciklonnak köszönhetően a Gale Force Wind, azaz az igen nagy erejű szél 1–2 napig „boldogít” minket. Annak, aki már itt van, kitartást kívánunk még egy napig; akik pedig most érkeznek, ne lepődjenek meg, és lehetőség szerint maradjanak biztonságban - olvasható a Máltai Idegenforgalmi Hivatal Facebook bejegyzésében.

Mi történik most Máltán?

A Máltai-szigeteket jelenleg egy rendkívül erős mediterrán ciklon, a Harry névre keresztelt rendszer éri el, amely a térségben szokatlanul heves időjárást okoz. A ciklon egy mély, gyorsan erősödő légköri képződmény, amely Észak-Afrika felől érkezett, és a központi Mediterráneum fölött tovább mélyül. A légnyomás a rendszerben 998 hPa körülire süllyed, ami már önmagában is komoly vihart jelez .

A meteorológiai szolgálatok előrejelzése szerint a szél lesz a legmeghatározóbb eleme ennek az időjárási helyzetnek:

erős, viharos keleti és délkeleti szél érkezik,

amely Force 7, majd Force 8 erősséget is elérhet, vagyis hivatalosan is gale force wind kategóriába tartozik,

egyes éjszakai időszakokban pedig storm force közeli széllökések is előfordulhatnak .

A szél mellett a szigetek több pontján záporok, zivatarok, sőt akár jégeső is kialakulhat, ahogy azt korábbi hasonló helyzetekben is tapasztalták a helyiek és a turisták - írja a Times of Malta.

A Máltai-szigeteken jelenleg rendkívül szeles, viharos időjárás uralkodik a Harry ciklon miatt. A part menti területeken nagyon erős, helyenként viharos széllökések tapasztalhatók, a tenger pedig erősen felkavart, ami több partszakaszon kifejezetten veszélyessé teszi a víz közelében tartózkodást. A ciklon időszakos záporokat és zivatarokat is hoz, helyenként akár jégesővel, miközben a hőérzet a szél miatt jóval alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A helyi meteorológiai oldalak már Force 7–9 közötti szélre figyelmeztetnek, és nem zárják ki, hogy a következő 24–36 órában további erősödés következik.

A Máltai Idegenforgalmi Hivatal figyelmeztetése ezért teljesen indokolt: érdemes kerülni a tengerparti sétákat, nem ajánlott úszni vagy a víz közelébe menni, és fontos rögzíteni minden szabadban lévő tárgyat. Autóval is körültekintően kell közlekedni, különösen a part menti utakon, ahol az oldalirányú széllökések könnyen megfoghatják a járművet. Aki most érkezik a szigetekre, annak számolnia kell azzal, hogy az első napok inkább beltéri programokról szólnak majd, aki pedig már ott van, annak valóban nem marad más, mint a türelem: a ciklon várhatóan egy-két napon belül elvonul, és a szél fokozatosan mérséklődik.