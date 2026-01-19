Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Leállt a távfűtés ebben a magyar városban, van ahol akár egy napig nem lesz fűtés és melegvíz
Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a Facebook-oldalán közölte, hogy a távhő rendszerében keletkezett hiba miatt január 19-én dél körül leállt a távfűtés a városban. A meghibásodás helyét sikerült lokalizálni, de egyes épületeket tartósan érint a probléma, így ott előreláthatólag 24 órán keresztül nem lesz fűtés és melegvíz-szolgáltatás.
Mint azt a polgármester közöltem a Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását. Ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Hozzátette, hogy Balla Zoltán, a Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatójának tájékoztatása szerint ez időbe telik, így értékelhető fűtésre várhatóan valamikor az éjszaka folyamán számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók.
Azt is közölte, hogy a távhőszakadás miatt több mint 500 háztartásban nem lesz fűtés- és melegvíz-szolgáltatás előreláthatólag még 24 órán keresztül a Csokonai utca 2-28. szám alatt, a Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám alatt, és a Székhelyóvodában.
Szitka Péter megjegyezte, hogy akik nem tudják megoldani otthonukban az alternatív fűtést vagy nem tudnak rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél ideiglenesen szállást találni maguknak, azoknak megnyitják az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ide várnak mindenkit azokból a lakásokból, ahol nem sikerül éjszakára a távfűtést biztosítani. A holnapi óvodai ellátásról pedig az intézmény ad tájékoztatást a szülőknek.
Miért menekülnek válság idején még mindig az aranyhoz a befektetők? És hol találhatók a világ legnagyobb aranybányái? Mutatjuk!
A Grönland jövőjéről szóló vita az amerikai vámfenyegetés nyomán tovább éleződött.
Óriási fordulat a MOL szerbiai gigaüzletében: lassan körvonalazódik, mi lesz az orosz tulajdonrész sorsa
A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat is versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb és nem utolsó sorban legolvasottabb pénzügyi-gazdasági hírek a Pénzcentrumon 2026 harmadik hetében.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
Ezt rengeteg magyar dolgozó elfelejti az év elején: akár több százezer forintot is buknak, pedig jár nekik!
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.