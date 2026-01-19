2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a fűtési költségek emelkedése miatt a fűtőtestek termosztátjának kézi leállítása energiatakarékossági céllal
Gazdaság

Leállt a távfűtés ebben a magyar városban, van ahol akár egy napig nem lesz fűtés és melegvíz

Pénzcentrum
2026. január 19. 20:13

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a Facebook-oldalán közölte, hogy a távhő rendszerében keletkezett hiba miatt január 19-én dél körül leállt a távfűtés a városban. A meghibásodás helyét sikerült lokalizálni, de egyes épületeket tartósan érint a probléma, így ott előreláthatólag 24 órán keresztül nem lesz fűtés és melegvíz-szolgáltatás.

Mint azt a polgármester közöltem a Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását. Ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, hogy Balla Zoltán, a Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatójának tájékoztatása szerint ez időbe telik, így értékelhető fűtésre várhatóan valamikor az éjszaka folyamán számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók.

Azt is közölte, hogy a távhőszakadás miatt több mint 500 háztartásban nem lesz fűtés- és melegvíz-szolgáltatás előreláthatólag még 24 órán keresztül a Csokonai utca 2-28. szám alatt, a Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám alatt, és a Székhelyóvodában.

Szitka Péter megjegyezte, hogy akik nem tudják megoldani otthonukban az alternatív fűtést vagy nem tudnak rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél ideiglenesen szállást találni maguknak, azoknak megnyitják az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ide várnak mindenkit azokból a lakásokból, ahol nem sikerül éjszakára a távfűtést biztosítani. A holnapi óvodai ellátásról pedig az intézmény ad tájékoztatást a szülőknek.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #óvoda #távhő #gazdaság #leállás #polgármester #város #szolgáltatás #lakosság #meghibásodás #borsod-abaúj-zemplén megye #kazincbarcika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:32
20:13
20:02
19:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 19. 17:07
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 19. 19:47
A kormányközeli Bors meglepődött, hogy az RTL-en kormányzati intézkedést méltattak a Cápák
A Fidesz-közeli Bors szerint politikai áthallása volt annak, hogy az RTL Cápák között című műsorában...
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
Bankmonitor  |  2026. január 16. 17:03
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
3
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
4
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
1 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 20:32
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 19:00
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
Agrárszektor  |  2026. január 19. 19:31
Az egész partot ellepte a mirelit krumpli: meglepő, hogy került oda