Leállt a távfűtés ebben a magyar városban, van ahol akár egy napig nem lesz fűtés és melegvíz

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a Facebook-oldalán közölte, hogy a távhő rendszerében keletkezett hiba miatt január 19-én dél körül leállt a távfűtés a városban. A meghibásodás helyét sikerült lokalizálni, de egyes épületeket tartósan érint a probléma, így ott előreláthatólag 24 órán keresztül nem lesz fűtés és melegvíz-szolgáltatás.

Mint azt a polgármester közöltem a Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását. Ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.

Hozzátette, hogy Balla Zoltán, a Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatójának tájékoztatása szerint ez időbe telik, így értékelhető fűtésre várhatóan valamikor az éjszaka folyamán számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók.

Azt is közölte, hogy a távhőszakadás miatt több mint 500 háztartásban nem lesz fűtés- és melegvíz-szolgáltatás előreláthatólag még 24 órán keresztül a Csokonai utca 2-28. szám alatt, a Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám alatt, és a Székhelyóvodában.

Szitka Péter megjegyezte, hogy akik nem tudják megoldani otthonukban az alternatív fűtést vagy nem tudnak rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél ideiglenesen szállást találni maguknak, azoknak megnyitják az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ide várnak mindenkit azokból a lakásokból, ahol nem sikerül éjszakára a távfűtést biztosítani. A holnapi óvodai ellátásról pedig az intézmény ad tájékoztatást a szülőknek.