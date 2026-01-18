Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 18.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 18.
Névnap
Piroska
Friss hírek
- Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
- Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
- Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
- Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk
- Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
- Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
Deviza árfolyam
EUR: 384.97 Ft
CHF: 413.24 Ft
GBP: 444.07 Ft
USD: 331.89 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 17.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 33, 39, 52, 88
Joker: 709048
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 29 db
3-as találat: 2250 db
2-es találat: 70673 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 38480 Ft
MOL: 3532 Ft
RICHTER: 10470 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.19: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek. Utóbbira továbbra is egy északnyugat-délkeleti tengely mentén van nagyobb az esély. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában -12 és -5 fok között alakul, de az északkeleti, északi harmadban, illetve délnyugaton ennél több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak, néhol -20 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték -8, 0 fok között valószínű.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2026.01.20: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -21 és -7 fok között alakul, az északkeleti, északi harmadban lesz a leghidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, 0 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.01.18)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
A Pénzcentrum 2026. január 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
A túl sok kiránduló miatt két ösvényt lezárt a FÖRI, hogy megvédje a védett növényeket és a bunker környékét.
A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy...
Az operatív törzs közölte, hogy lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, de a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor.
A Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings és más légitársaságok gépein szigorúan szabályozzák a hordozható akkumulátorok használatát és szállítását.
Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható
Az ország nagy részén tartós köd és zúzmarás idő lesz, délutántól több helyen ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok.