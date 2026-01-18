Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 18.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 18.

Névnap

Piroska

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.97 Ft

CHF: 413.24 Ft

GBP: 444.07 Ft

USD: 331.89 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 17.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 33, 39, 52, 88

Joker: 709048

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 29 db

3-as találat: 2250 db

2-es találat: 70673 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 38480 Ft

MOL: 3532 Ft

RICHTER: 10470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.19: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek. Utóbbira továbbra is egy északnyugat-délkeleti tengely mentén van nagyobb az esély. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában -12 és -5 fok között alakul, de az északkeleti, északi harmadban, illetve délnyugaton ennél több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak, néhol -20 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték -8, 0 fok között valószínű.

2026.01.20: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -21 és -7 fok között alakul, az északkeleti, északi harmadban lesz a leghidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, 0 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.01.18)

Akciók

