A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 9.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 9.
Névnap
Ádám
Deviza árfolyam
EUR: 393.24 Ft
CHF: 421.6 Ft
GBP: 453.33 Ft
USD: 333.98 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 29940 Ft
MOL: 2880 Ft
RICHTER: 10380 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.10: Nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzetre számíthatunk északkeleten, keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A nap első felében az ország délnyugati felén helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, majd átmeneti szünetet követően délután délnyugat felől kiterjedtebb csapadékzóna érkezik. A nap folyamán a délkeleti, keleti országrészben a legkisebb a csapadék esélye. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra általában 24, 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a Dél-Alföldön pár fokkal magasabb, míg a csapadékosabb nyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
2025.09.11: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, de nyugat felől szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, főleg a Dunántúlon több órára a nap is kisüthet. Sokfelé akár több hullámban lehet számítani esőre, záporra, illetve zivatarra is. A déli szél a Dél-Alföldön megerősödik, közben egyre nagyobb területen északiasra fordul az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban többnyire 17, 24, délután 21, 31 fok várható, délen, délkeleten lesz a legmelegebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.08)
Akciók
