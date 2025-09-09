2025. szeptember 9. kedd Ádám
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 9.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 9.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 9.

Névnap

Ádám

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.24 Ft
CHF: 421.6 Ft
GBP: 453.33 Ft
USD: 333.98 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29940 Ft
MOL: 2880 Ft
RICHTER: 10380 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.10: Nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzetre számíthatunk északkeleten, keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A nap első felében az ország délnyugati felén helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, majd átmeneti szünetet követően délután délnyugat felől kiterjedtebb csapadékzóna érkezik. A nap folyamán a délkeleti, keleti országrészben a legkisebb a csapadék esélye. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra általában 24, 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a Dél-Alföldön pár fokkal magasabb, míg a csapadékosabb nyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.

2025.09.11: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, de nyugat felől szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, főleg a Dunántúlon több órára a nap is kisüthet. Sokfelé akár több hullámban lehet számítani esőre, záporra, illetve zivatarra is. A déli szél a Dél-Alföldön megerősödik, közben egyre nagyobb területen északiasra fordul az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban többnyire 17, 24, délután 21, 31 fok várható, délen, délkeleten lesz a legmelegebb.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:13
07:45
07:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
2
1 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
3
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
4
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
2 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 06:38
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 06:27
Gigateszten 14 márka 80 porszívója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 08:14
Brutális vihar csaphat le ma ránk: ezek a megyék nem ússzák meg