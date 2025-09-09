Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 9.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 9.

Névnap

Ádám

Deviza árfolyam

EUR: 393.24 Ft

CHF: 421.6 Ft

GBP: 453.33 Ft

USD: 333.98 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 29940 Ft

MOL: 2880 Ft

RICHTER: 10380 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.10: Nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzetre számíthatunk északkeleten, keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A nap első felében az ország délnyugati felén helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, majd átmeneti szünetet követően délután délnyugat felől kiterjedtebb csapadékzóna érkezik. A nap folyamán a délkeleti, keleti országrészben a legkisebb a csapadék esélye. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban többnyire 14, 19 fok várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra általában 24, 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a Dél-Alföldön pár fokkal magasabb, míg a csapadékosabb nyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.

2025.09.11: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, de nyugat felől szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, főleg a Dunántúlon több órára a nap is kisüthet. Sokfelé akár több hullámban lehet számítani esőre, záporra, illetve zivatarra is. A déli szél a Dél-Alföldön megerősödik, közben egyre nagyobb területen északiasra fordul az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban többnyire 17, 24, délután 21, 31 fok várható, délen, délkeleten lesz a legmelegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.08)

