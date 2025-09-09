Csapadékgócok, jégeső és heves zivatarok jönnek: kiadták a figyelmeztetést

Délelőtt még záporok és zivatarok tarkíthatják az időt, délután azonban többnyire naposra fordul az időjárás. Estétől újabb felhősödés és heves csapadékgócok érkezhetnek, helyenként felhőszakadással, jéggel és viharos széllökésekkel, írja a HunagorMet.

Reggel és délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten elszórtan záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban és ott is egyre kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok. Több vármegyére ki is adták a figyelmeztetést zivatar és felhőszakadás veszélye miatt.

Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.