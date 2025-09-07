Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg, napközben sokfelé 28–29 fokig is felkúszik a hőmérő higanyszála. A hét második felében azonban több front is érkezik, amelyek záporokat, zivatarokat, helyenként tartósabb esőt is hozhatnak, így a korábbi hőség fokozatosan enyhülni kezd. A hétvége felé már frissebb, mérsékeltebb idő körvonalazódik, igaz, a nyár még nem enged teljesen.
- A holnapi napon a hét napos, koraőszi hangulatban indul: országszerte derült vagy gyengén felhős égbolt várható. A hőmérséklet délután 28–29 fok körül tetőzik, hajnalban 16 fokig hűl le a levegő. A szél mérsékelt marad, így igazán kellemes időben kezdhetjük a hetet.
- Kedden is kitart a napos, késő nyárias időjárás. A nappali csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul, az éjszakai minimum 17 fok lesz. Csapadék nem valószínű, a szél alig érezhető, így zavartalan időre készülhetünk.
- Szerdán már változékonyabbra fordul az időjárás: többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délután záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet ugyanakkor még mindig nyárias: 26 fok körül alakul, hajnalban 17 fok várható.
- Csütörtökön a hidegfront hatására több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 fok körül marad, ami már frissebb, koraőszi hangulatot hoz. Az élénk szél tovább fokozza a lehűlés érzetét, estére 16 fokig süllyedhet a hőmérséklet.
- Pénteken a hét legcsapadékosabb napja elé nézünk: tartós eső, zivatarok kísérhetik a front átvonulását. A nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, az éjszakai 16 fok körül lesz. A szél sokfelé megerősödik, emiatt hűvösebbnek érződik majd az idő.
- Szombaton reggel még előfordulhatnak záporok, de napközben fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és egyre többfelé kisüt a nap. A nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, éjszakára 15 fokig csökken a hőmérséklet.
- Vasárnap már jóval kellemesebb időt ígér: mérsékelten felhős, többnyire napos időre van kilátás. A hőmérséklet 25–27 fok között tetőzik, ami ideális lehet egy hétvégi kirándulásra vagy szabadtéri programra. Csapadék nem valószínű.
