2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
30 °C Budapest
Bristol, Somerset, Egyesült Királyság - 2009. június 15.: A RyanAir Irish Budget Airlines Boeing 737-400 típusú repülőgépe indul a bristoli repülőtérről, Egyesült Királyság
Itt a Ryanair bejelentése: minden utazót érint, a kézipoggyászokról van szó

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 12:02

A Ryanair szeptember 4-től minden utasának engedélyez egy nagyobb, ingyenes személyes táskát a fedélzeten, amely 33%-kal nagyobb az eddigi EU-szabványnál. Azok, akik második kézipoggyászt is szeretnének vinni, továbbra is a Priority Boarding szolgáltatással tehetik meg.

A Ryanair ma megerősítette, hogy befejezte a nagyobb kézipoggyász-mérőkeretek kihelyezését 235 európai repülőterén. Mától, szeptember 4-től minden Ryanair-utas vihet magával egy nagyobb, ingyenes személyes táskát (40 x 30 x 20 cm), amely 33%-kal nagyobb az EU-szabvány szerinti ingyenes kézipoggyásznál (40 x 30 x 15 cm).

Kapcsolódó cikkeink:

A cég kifejtette: minden utas számára engedélyeznek egy ingyenes kézipoggyászt a fedélzeten, de ennek el kell férnie az ülés alatt. Ha az utasok egy plusz kézipoggyászt is magukkal szeretnének vinni, ezt megtehetik a Ryanair Priority Boarding szolgáltatásának megvásárlásával.

Mától a Ryanair új, nagyobb ingyenes kézipoggyásza 33%-kal nagyobb az EU-szabványnál. Minden repülőtéren átalakítottuk a poggyászmérő kereteket, hogy illeszkedjenek ehhez a nagyobb ingyenes kézipoggyászhoz. Az utasok, akik második kézipoggyászt is vinni szeretnének, ezt Priority Boarding szolgáltatásunk igénybevételével tehetik meg, emellett a foglalás során lehetőségük van feladott poggyász vásárlására is. Reméljük, utasaink örömmel fogadják a nagyobb ingyenes kézipoggyászt, de minden olyan utas, aki nem tartja be ezeket a bőkezű új korlátokat, a beszállókapunál köteles lesz kifizetni a feladott poggyász díját

- mondta a légitársaság marketingigazgatója, Dara Brady.
Címlapkép: Getty Images
