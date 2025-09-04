Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű.
Itt a Ryanair bejelentése: minden utazót érint, a kézipoggyászokról van szó
A Ryanair szeptember 4-től minden utasának engedélyez egy nagyobb, ingyenes személyes táskát a fedélzeten, amely 33%-kal nagyobb az eddigi EU-szabványnál. Azok, akik második kézipoggyászt is szeretnének vinni, továbbra is a Priority Boarding szolgáltatással tehetik meg.
A Ryanair ma megerősítette, hogy befejezte a nagyobb kézipoggyász-mérőkeretek kihelyezését 235 európai repülőterén. Mától, szeptember 4-től minden Ryanair-utas vihet magával egy nagyobb, ingyenes személyes táskát (40 x 30 x 20 cm), amely 33%-kal nagyobb az EU-szabvány szerinti ingyenes kézipoggyásznál (40 x 30 x 15 cm).
A cég kifejtette: minden utas számára engedélyeznek egy ingyenes kézipoggyászt a fedélzeten, de ennek el kell férnie az ülés alatt. Ha az utasok egy plusz kézipoggyászt is magukkal szeretnének vinni, ezt megtehetik a Ryanair Priority Boarding szolgáltatásának megvásárlásával.
Mától a Ryanair új, nagyobb ingyenes kézipoggyásza 33%-kal nagyobb az EU-szabványnál. Minden repülőtéren átalakítottuk a poggyászmérő kereteket, hogy illeszkedjenek ehhez a nagyobb ingyenes kézipoggyászhoz. Az utasok, akik második kézipoggyászt is vinni szeretnének, ezt Priority Boarding szolgáltatásunk igénybevételével tehetik meg, emellett a foglalás során lehetőségük van feladott poggyász vásárlására is. Reméljük, utasaink örömmel fogadják a nagyobb ingyenes kézipoggyászt, de minden olyan utas, aki nem tartja be ezeket a bőkezű új korlátokat, a beszállókapunál köteles lesz kifizetni a feladott poggyász díját
- mondta a légitársaság marketingigazgatója, Dara Brady.
Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.
Durva kockázati tényezőket jelent a túl magas látogatószám, a turizmus szezonalitása és intenzitása. De meddig maradhat így?
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én.
