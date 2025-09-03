A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Kiadta a figyelmeztetést a HungaroMet: itt a fordulat az időjárásban, erre számíthatnak a közlekedők
Változékony időjárásra számíthatunk: több hullámban érkező záporok és zivatarok váltják a napos időszakokat, miközben a hőmérséklet nyárias, 25-32 fok között alakul - derül ki a HungaroMet oldaláról.
A nap folyamán erőteljes felhőképződés lesz a jellemző, bár időszakosan és területenként előbukkanhat a nap is. Ezek a rövidebb napos periódusok főként a délelőtti és délutáni órákban fordulhatnak elő.
Szerdán többfelé kell esőre, záporra és zivatarra számítani. Délelőtt még északkeleten kisebb a csapadék esélye, míg délutántól inkább a Nyugat-Dunántúlon mérséklődik a záporok, zivatarok gyakorisága.
Az északnyugatira, majd északira forduló szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A délutáni órákban a maximum-hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A naposabb, szárazabb tájakon lehet a melegebb, míg a csapadékosabb részeken néhány fokkal alacsonyabb értékekre számíthatunk.
Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
Már holnaptól megszüntetik a kézipoggyászban szállítható folyadékok mennyiségére vonatkozó korlátozást a kolozsvári repülőtéren.
A turizmus dinamikus bővülése nemcsak lehetőségeket, hanem gazdasági kihívásokat is teremt.
A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.
Durva kockázati tényezőket jelent a túl magas látogatószám, a turizmus szezonalitása és intenzitása. De meddig maradhat így?
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
