Woman with umbrella walking outside at rainy day
Utazás

Kiadta a figyelmeztetést a HungaroMet: itt a fordulat az időjárásban, erre számíthatnak a közlekedők

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 07:25

Változékony időjárásra számíthatunk: több hullámban érkező záporok és zivatarok váltják a napos időszakokat, miközben a hőmérséklet nyárias, 25-32 fok között alakul - derül ki a HungaroMet oldaláról.

A nap folyamán erőteljes felhőképződés lesz a jellemző, bár időszakosan és területenként előbukkanhat a nap is. Ezek a rövidebb napos periódusok főként a délelőtti és délutáni órákban fordulhatnak elő.

Szerdán többfelé kell esőre, záporra és zivatarra számítani. Délelőtt még északkeleten kisebb a csapadék esélye, míg délutántól inkább a Nyugat-Dunántúlon mérséklődik a záporok, zivatarok gyakorisága.

Az északnyugatira, majd északira forduló szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A délutáni órákban a maximum-hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A naposabb, szárazabb tájakon lehet a melegebb, míg a csapadékosabb részeken néhány fokkal alacsonyabb értékekre számíthatunk.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #eső #zivatar #ősz #időjárásjelentés #meteorológia #csapadék #előrejelzés

