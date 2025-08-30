A titok, amit a légitársaságok nem akarnak, hogy megtudj: így utazz olcsón Londonba és Párizsba

Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra. A két európai főváros között mindössze két órányi vonatút a távolság, ami lehetővé teszi az utazók számára, hogy maximálisan kihasználják idejüket.

Bár a két város együttesen több mint 200 Michelin-csillagos étteremmel, 300-nál több múzeummal, körülbelül 400 színházzal és több ezer bárral rendelkezik, a főbb látványosságok megtekinthetők egy hosszú hétvége alatt is.

A hatékony utazásszervezés kulcsa, hogy az egyik városba repüljünk be, a másikból pedig haza, a két helyszín között pedig a nagysebességű Eurostar vonattal közlekedjünk. Számos légitársaság kínál rendszeres járatokat az Egyesült Államok és mindkét város között, így könnyen találhatunk kedvező árú egyirányú vagy több várost érintő jegyeket - írja a Travel and Leisure.

Ramsey Qubein utazási szakértő szerint érdemes figyelembe venni, hogy a Londonból induló járatokra magasabb légiutas-adót számítanak fel, ezért gyakran olcsóbb, ha Londonba érkezünk és egy másik városból utazunk haza. A British Airways 27 amerikai városból kínál közvetlen járatokat Londonba, míg az Air France hetente akár 180 járatot indít Párizsba 14 amerikai városból.

Az Eurostar vonatok a 213 mérföldes utat London St. Pancras állomása és a párizsi Gare du Nord között akár 63 dollárért is megteszik. A jegyárak az utazás napjától függően változnak, a legalacsonyabb árak általában a hét közepén történő utazásra érhetők el. A jegyeket akár 330 nappal előre is megvásárolhatjuk, de a legjobb árakért a Eurostar legalább 120 nappal az utazás előtti foglalást javasolja.

Londonban érdemes a St. Pancras International vasútállomás közelében szállást foglalni, ahonnan könnyen megközelíthető a British Library és a Wellcome Collection ingyenes kiállításai. Luxusszállásként választhatjuk a St. Pancras Renaissance Hotelt, vagy a modernebb stílusú The Standard szállodát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Párizsban a Hôtel Madame Rêve kiváló választás lehet, ahonnan az Eiffel-torony és a Notre-Dame-székesegyház is látható, vagy a 97 szobás Renaissance Paris Vendome Hotel, amely egy 18. századi palotában található a Tuileriák kertje és a Louvre közelében.

London felfedezéséhez érdemes igénybe venni az ikonikus emeletes buszokat. A Routemaster örökségi T15-ös útvonala a Trafalgar térről vagy a Tower Hillről indul, és olyan helyeken áll meg, mint a Szent Pál-székesegyház és a Covent Garden. Luxusosabb élményt nyújt a Bustronome, ahol egy fix menüt élvezhetünk, miközben a város látványosságait csodáljuk a panorámatetőn keresztül.

Párizsban időt és pénzt takaríthatunk meg a kétnapos Paris Museum Pass megvásárlásával, amely belépést biztosít több mint 50 múzeumba és műemlékhez, valamint lehetővé teszi a hosszú sorok elkerülését. A múzeumlátogatások és városnézés mellett érdemes kipróbálni a Szajnán közlekedő Ducasse Sur Seine hajót, amely egyben Alain Ducasse séf helyi alapanyagokat felhasználó étterme is.