Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 28.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 28.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 28.

Névnap

Ágoston

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.37 Ft
CHF: 424.79 Ft
GBP: 459.87 Ft
USD: 340.52 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 27.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 5, 12, 14, 23, 31, 35

Ezen a héten 5 telitalálat volt.
7-es találat: 5 db
6-os találat: 104 db
5-ös találat: 2981 db
4-es találat: 40073 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30010 Ft
MOL: 2966 Ft
RICHTER: 10520 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.29: Magasabb szintű felhők, illetve szaharai por mellett szűrt napsütés várható, majd nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. A nap második felében a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A délies irányú szelet többfelé élénk, főleg a Dél-Alföldön és északnyugaton erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A minimum-hőmérséklet általában 16, 23 fok között alakul, de az északkeleti tájakon 14 és 20 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek, arrafelé a hidegre hajlamos helyeken 10 fok körüli értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet többnyire 32, 38 fok között valószínű.

2025.08.30: Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eleinte a keleti határvidéken még naposabb lehet az idő. Napközben a Dunántúlon is átmenetileg szakadozottá válhat a felhőzet, néhány órára a nap ott is kisüthet. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar, de lesznek olyan területek is, melyek szárazon maradnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16, 23 fok között alakul, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között várható, de a tartósan borult, csapadékos tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb, míg keleten magasabb értékeket mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.08.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

