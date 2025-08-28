Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 28.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 28.
Névnap
Ágoston
Friss hírek
- Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
- Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
- Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
- Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
- Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
- Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
Deviza árfolyam
EUR: 396.37 Ft
CHF: 424.79 Ft
GBP: 459.87 Ft
USD: 340.52 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 27.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 5, 12, 14, 23, 31, 35
Ezen a héten 5 telitalálat volt.
7-es találat: 5 db
6-os találat: 104 db
5-ös találat: 2981 db
4-es találat: 40073 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30010 Ft
MOL: 2966 Ft
RICHTER: 10520 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.29: Magasabb szintű felhők, illetve szaharai por mellett szűrt napsütés várható, majd nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. A nap második felében a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A délies irányú szelet többfelé élénk, főleg a Dél-Alföldön és északnyugaton erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A minimum-hőmérséklet általában 16, 23 fok között alakul, de az északkeleti tájakon 14 és 20 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek, arrafelé a hidegre hajlamos helyeken 10 fok körüli értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet többnyire 32, 38 fok között valószínű.
2025.08.30: Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eleinte a keleti határvidéken még naposabb lehet az idő. Napközben a Dunántúlon is átmenetileg szakadozottá válhat a felhőzet, néhány órára a nap ott is kisüthet. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar, de lesznek olyan területek is, melyek szárazon maradnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16, 23 fok között alakul, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között várható, de a tartósan borult, csapadékos tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb, míg keleten magasabb értékeket mérhetnek.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.08.27)
Akciók
A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása.
Ukrajnába csak akkor mennek vissza, ha véget ér a háború (vagy legalább tűzszünetet sikerül elérni), az izraeli járatok azonban most biztonságosak.
Új információkat közöltek a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
