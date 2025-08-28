Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 28.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 28.

Névnap

Ágoston

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.37 Ft

CHF: 424.79 Ft

GBP: 459.87 Ft

USD: 340.52 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 27.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 5, 12, 14, 23, 31, 35



Ezen a héten 5 telitalálat volt.

7-es találat: 5 db

6-os találat: 104 db

5-ös találat: 2981 db

4-es találat: 40073 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30010 Ft

MOL: 2966 Ft

RICHTER: 10520 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.29: Magasabb szintű felhők, illetve szaharai por mellett szűrt napsütés várható, majd nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. A nap második felében a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A délies irányú szelet többfelé élénk, főleg a Dél-Alföldön és északnyugaton erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A minimum-hőmérséklet általában 16, 23 fok között alakul, de az északkeleti tájakon 14 és 20 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek, arrafelé a hidegre hajlamos helyeken 10 fok körüli értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet többnyire 32, 38 fok között valószínű.

2025.08.30: Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eleinte a keleti határvidéken még naposabb lehet az idő. Napközben a Dunántúlon is átmenetileg szakadozottá válhat a felhőzet, néhány órára a nap ott is kisüthet. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar, de lesznek olyan területek is, melyek szárazon maradnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16, 23 fok között alakul, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között várható, de a tartósan borult, csapadékos tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb, míg keleten magasabb értékeket mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.08.27)

Akciók

