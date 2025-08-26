2025. augusztus 26. kedd Izsó
25 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 26.)
Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. augusztus 26.

Névnap

Izsó

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 397.35 Ft
CHF: 424.01 Ft
GBP: 459.71 Ft
USD: 341.59 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30370 Ft
MOL: 2936 Ft
RICHTER: 10590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.27: Napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A jellemzően mérsékelt déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 9, 17 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.08.28: Többnyire derült, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A délies szél nagy területen megerősödik, elsősorban északnyugaton néhol viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13, 20, délután 30, 36 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.08.25)

