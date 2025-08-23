2025. augusztus 23. szombat Bence
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 23.)
Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 23., szombat.

Névnap

Bence

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.88 Ft
CHF: 421.45 Ft
GBP: 456.87 Ft
USD: 337.73 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 22.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 14, 16, 22, 34

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 23 db
4-es találat: 52 db
3+2 találat: 25 db
3+1 találat: 853 db
2+2 találat: 437 db
3-as találat: 1771 db
1+2 találat: 2365 db
2+1 találat: 11002 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30720 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 10690 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.24: Éjszaka egyre nagyobb területen kiderül az ég, napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor nem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A minimum jobbára 8, 15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum 19, 24 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különosen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?

2025.08.25: Gomolyfelhős, napos, száraz idő valószínű. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 8, 14 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken 5 fok alá hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás érvényesül. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2025.08.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

