Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 23.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 23., szombat.

Névnap

Bence

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.88 Ft

CHF: 421.45 Ft

GBP: 456.87 Ft

USD: 337.73 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 22.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 14, 16, 22, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 23 db

4-es találat: 52 db

3+2 találat: 25 db

3+1 találat: 853 db

2+2 találat: 437 db

3-as találat: 1771 db

1+2 találat: 2365 db

2+1 találat: 11002 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30720 Ft

MOL: 2950 Ft

RICHTER: 10690 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.24: Éjszaka egyre nagyobb területen kiderül az ég, napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor nem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A minimum jobbára 8, 15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum 19, 24 fok között alakul.

2025.08.25: Gomolyfelhős, napos, száraz idő valószínű. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 8, 14 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken 5 fok alá hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás érvényesül. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2025.08.22)

Akciók

