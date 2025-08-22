Nyár végétől a MÁV-csoport kedvezőbb áron kínál eljutást az Adria-tenger partjára.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
Hiába a legalacsonyabb ár, Magyarországon mégsem eszünk sok fagyit. A CHART by Pénzcentrum utánajárt, mi befolyásolja valójában a fogyasztást Európában. Kiderült: a minőség és az élmény egyre fontosabb szempont.
Bár Magyarországon a legalacsonyabb a fagylalt ára az Európai Unióban, az egy főre jutó fogyasztás mégis az egyik legalacsonyabb. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adása arra keresi a választ, miért nem áll arányban a kedvező ár a kereslettel, és hogyan alakulnak a fagylaltpiac trendjei Európa-szerte. A legfrissebb Eurostat-adatok alapján jól látható, hogy miközben nálunk egy gombóc ára jelentősen az uniós átlag alatt van, a skandináv országokban, például Dániában, sokkal magasabb árak mellett is jóval magasabb a fogyasztás.
A CHART by Pénzcentrum háttérelemzése szerint a fagylaltfogyasztás mögött több tényező is áll: nem csupán az ár, hanem az éghajlat, a kulturális szokások és a kínálat minősége is erősen befolyásolja a keresletet. A videóban bemutatásra kerül néhány különleges fagylaltíz is – például a tücsökdarabos fagylalt –, ami jól illusztrálja, hogy a fogyasztói igények egyre inkább elmozdulnak az egyediség és az élményalapú fogyasztás irányába.
Az Európai Unió fagylaltgyártásának élmezőnyét Németország, Franciaország és Olaszország vezeti, évente több százmillió liter termeléssel. Ugyanakkor a CHART by Pénzcentrum kutatása arra is rámutat, hogy a mennyiség mellett a minőség is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az utóbbi években Európa-szerte – így Magyarországon is – erősödik a prémium, kézműves fagylaltok iránti kereslet, ami új lehetőségeket és kihívásokat teremt a piaci szereplők számára.
A magyar fagylaltpiacon a minőségi irányváltás már érzékelhető: a kisüzemi, helyben készült fagylaltok iránt nő a kereslet, miközben a klasszikus ízek – mint a vanília és csokoládé – továbbra is stabilan tartják vezető pozíciójukat. A szezonális jelleg, az időjárás változása és a gasztronómiai trendek együttesen formálják a fogyasztást. Bár árban még mindig versenyképesek vagyunk, a hazai piac fejlődése elsősorban az innováción és az élményfogyasztáson múlik.
A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén.
A 2013-ban nagy reményekkel indult nemzeti légitársaság 2016 óta semmilyen tevékenységet nem folytat.
Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon.
Nagyon veszélyes hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, ezért folyamatosan nyomon fogják követni a járművek műszaki állapotát.
Drámai pillanatok az augusztus 20-i rendezvényen: egy férfi lezuhant, egy nőnél pedig beindult a szülés
A mentők 160 embernek nyújtottak segítséget a fővárosi rendezvényeken az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint.
Szerdán napközben még napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.
Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól.
Az igazi időjárási fordulat augusztus 20. után következik csak be.
Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni.
Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
