fiatal nő szivárványszínű fürdőruha ad fagylalt, két színes különböző ízek fagylalt pogácsa kezében szóró nyáron, élelmiszer, tavasz, nyaralás, nyaralás koncepció closeup
Utazás

Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról

Jeki Gabriella
2025. augusztus 22. 19:01

Hiába a legalacsonyabb ár, Magyarországon mégsem eszünk sok fagyit. A CHART by Pénzcentrum utánajárt, mi befolyásolja valójában a fogyasztást Európában. Kiderült: a minőség és az élmény egyre fontosabb szempont.

Bár Magyarországon a legalacsonyabb a fagylalt ára az Európai Unióban, az egy főre jutó fogyasztás mégis az egyik legalacsonyabb. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adása arra keresi a választ, miért nem áll arányban a kedvező ár a kereslettel, és hogyan alakulnak a fagylaltpiac trendjei Európa-szerte. A legfrissebb Eurostat-adatok alapján jól látható, hogy miközben nálunk egy gombóc ára jelentősen az uniós átlag alatt van, a skandináv országokban, például Dániában, sokkal magasabb árak mellett is jóval magasabb a fogyasztás.

A CHART by Pénzcentrum háttérelemzése szerint a fagylaltfogyasztás mögött több tényező is áll: nem csupán az ár, hanem az éghajlat, a kulturális szokások és a kínálat minősége is erősen befolyásolja a keresletet. A videóban bemutatásra kerül néhány különleges fagylaltíz is – például a tücsökdarabos fagylalt –, ami jól illusztrálja, hogy a fogyasztói igények egyre inkább elmozdulnak az egyediség és az élményalapú fogyasztás irányába.

Az Európai Unió fagylaltgyártásának élmezőnyét Németország, Franciaország és Olaszország vezeti, évente több százmillió liter termeléssel. Ugyanakkor a CHART by Pénzcentrum kutatása arra is rámutat, hogy a mennyiség mellett a minőség is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az utóbbi években Európa-szerte – így Magyarországon is – erősödik a prémium, kézműves fagylaltok iránti kereslet, ami új lehetőségeket és kihívásokat teremt a piaci szereplők számára.

A magyar fagylaltpiacon a minőségi irányváltás már érzékelhető: a kisüzemi, helyben készült fagylaltok iránt nő a kereslet, miközben a klasszikus ízek – mint a vanília és csokoládé – továbbra is stabilan tartják vezető pozíciójukat. A szezonális jelleg, az időjárás változása és a gasztronómiai trendek együttesen formálják a fogyasztást. Bár árban még mindig versenyképesek vagyunk, a hazai piac fejlődése elsősorban az innováción és az élményfogyasztáson múlik.

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
