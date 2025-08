Ezt a nyári hétvégét is elmossa az eső: viharok, zivatarok, jégeső várhatóak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hétvége időjárása mozgalmasnak ígérkezik: pénteken még többnyire napos, meleg idő várható, de a késő délutáni óráktól északnyugat felől záporokkal, zivatarokkal érkező felhősödés borítja be az eget. A zivatarokat viharos széllökések, intenzív esőzés és jégeső is kísérheti. Szombaton továbbra is változékony marad az idő, nyugaton nagyobb, keleten kisebb eséllyel alakulhat ki csapadék. Vasárnap a keleti országrészben még előfordulhatnak záporok, míg a Dunántúlon már megkezdődik a felhőzet csökkenése. A hőmérséklet napközben 25 és 34 fok között alakul, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, míg a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb idő várható.

Pénteken alapvetően napos, gomolyfelhős időre számíthatunk egy-egy futó záporral. A késő délutáni óráktól északnyugat felől felhősödés kezdődik, és ezzel együtt az ország azon részén megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Míg a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön többnyire gyengén felhős idő lesz, nyugat felé haladva egyre több lesz a gomoly- és a fátyolfelhő, az Alpokalján és északnyugaton már erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Legnagyobb eséllyel utóbbi helyeken alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb számban délután és este, kisebb számban hamarabb is. Másutt is előfordulhat csapadék, már a nap első felében is, csak kisebb eséllyel, legkevésbé az Alföldön lehet rájuk számítani. A déli, délkeleti szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghidegebb, a Tiszántúlon a legmelegebb. Vasárnap többnyire közepesen felhős lesz az ég, de ahogy a front halad kelet felé erősen felhős időszakok is előfordulhatnak. Késő délutántól nyugat felől határozottabb felhőzet-csökkenés veszi kezdetét. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, a nap második felében viszont a csapadék súlypontja a keleti tájakra helyeződik, ezzel együtt a Dunántúlon már megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél megélénkül, elsősorban zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Kora reggel 14, 20, délután 23, 30 fok valószínű. Pénteken a késő délutáni óráktól elsősorban az ország északnyugati harmadában alakulhatnak ki zivatarok. Környezetükben viharos széllökés (60-70 km/h), intenzív csapadékhullás (10-15 mm) és kisebb szemű jég (~1 cm) előfordulhat - írja a met.hu.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK