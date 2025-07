Felejtsd el a méregdrága Disneylandet: ezek a vidámparkok kenterbe verik árban és élményben is

A világ legjobb vidámparkjai között számos egyedi élményt kínáló regionális létesítmény is megtalálható a listán Európától a Közel-Keletig.

Egy szakértők által összeállított lista a világ 20 legjobb vidámparkját mutatja be, amelyek között megtalálhatók a történelmi európai létesítmények és a rekordokat döntő közel-keleti parkok egyaránt.- írja a travelandleisure.com.

Európa egyik legrégebbi működő vidámparkja, a koppenhágai Tivoli Gardens 1843-ig nyúlik vissza. A park területén attrakciók, színházak és éttermek találhatók, az ünnepek alatt pedig különösen varázslatos a díszítésekkel és fényekkel.

A floridai Universal Islands of Adventure különböző témájú területekkel rendelkezik a gyerekbarát Dr. Seusstól a népszerű Harry Potterig. A park kiemelkedő látványosságai közé tartozik a Jurassic World VelociCoaster és a Wizarding World of Harry Potter.

Hollandia legnagyobb vidámparkja, az Efteling a holland népmesék és tündérmesék köré épül, beleértve egy 15 hektáros Tündérmese Erdőt több mint két tucat jelenettel. Az adrenalinkeresők kipróbálhatják a Flying Dutchman vízi hullámvasutat.

A Los Angeles közelében található Six Flags Magic Mountain a világ legtöbb hullámvasútjával (20) büszkélkedhet, így joggal viseli a "Világ Izgalmi Fővárosa" címet. A park legújabb hullámvasútja a Wonder Woman Flight of Courage.

A Disney's Animal Kingdom félig állatkert, félig vidámpark, amely az állatoknak szenteli magát – valódiaknak és kitaláltaknak, élőknek és kihaltaknak egyaránt. A park néhány legjobb attrakciója az Avatar Flight of Passage, az Expedition Everest és a Kilimanjaro Safaris.

Németország legnagyobb vidámparkja, az Europa-Park több mint 100 attrakcióval és 18 tematikus területtel rendelkezik, amelyek közül 15 különböző európai országokat és régiókat képvisel.

A listán szerepel még többek között a Dolly Parton tulajdonában lévő Dollywood, a virginiai Busch Gardens Williamsburg, a Universal Studios Japan, a Magic Kingdom, a Ferrari World Abu Dhabi, a Universal Studios Hollywood, a dél-koreai Everland Theme Park, az angliai Alton Towers Resort is.