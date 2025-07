Menekülnek a magyarok a nyári szezonban: ide mennek a legtöbben, nem is csoda

Bécsbe mennek a legtöbben még a nyáron is, de népszerű a horvát főváros, valamint közép-európai célállomások is.

A nyári szezonra jelentősen megnövekedett az utazási kereslet a magyar lakosság közében is, amit a FlixBus is aktív bővítésekkel követ: idén nyáron átlagosan napi 240 zöld busz fordul meg Budapest különböző állomásain. Ez a forgalom nemcsak az év többi hónapjához viszonyítva kiemelkedő, de az előző nyárhoz képest is közel 12%-os növekedést jelent.

A FlixBus Magyarországról jelenleg összesen 19 ország 286 városába kínál közvetlen összeköttetést, ezzel a főváros a Flix hálózat egyik fontos csomópontjává vált Európában. A Budapestet is érintő, összesen 54 nemzetközi vonalon a legtöbb foglalás idén nyárra jellemzően a szomszédos országok fővárosaiba érkezett.

Legnépszerűbb úticélok Budapestről:

Bécs (átlagosan napi 33 csatlakozással)

Zágráb (átlagosan napi 8 csatlakozással)

Krakkó (átlagosan napi 8 csatlakozással)

Ljubljana (átlagosan napi 8 csatlakozással)

Prága (átlagosan napi 8 csatlakozással)

Ezek az úticélok nemcsak kulturálisan vonzóak, de a rövidebb utazási idő és a kedvező árak miatt is különösen népszerűek az utazók körében. A többség akár egy hosszú hétvégére is útnak indul ezekre a helyekre, hiszen a közvetlen, – gyakran éjszakai - járatok kényelmes és fenntartható alternatívát kínálnak a saját autós vagy repülős utazás helyett.

A nyári menetrendben új vagy sűrített járatok is segítik a kényelmes és fenntartható utazást, különösen a tengerpartra tartó, nagyobb eseményekhez és nagyvárosokhoz kapcsolódó vonalakon. Horvátország népszerű üdülővárosai közül 19 elérhető a Budapestről és Siófokról induló FlixBus járatokkal.

Budapest stabil regionális központként működik a FlixBus hálózatában, és a kereslet alakulása azt mutatja, hogy a kényelmes és közvetlen nemzetközi távolsági közlekedés egyre fontosabb szerepet tölt be a magyar utazók életében. A FlixBus célja, hogy stabil, bővíthető hálózattal szolgálja ki ezt a növekvő igényt. A nemzetközi utazások iránti folyamatosan növekvő érdeklődés alapján úgy hisszük, hogy a belföldi hálózat fejlesztése támogathatja a helyi turizmust és mobilitást, élénkítheti a gazdaságot, és hozzájárulhat Magyarország vonzó turisztikai célpontként betöltött szerepének erősítéséhez

– mondta Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának vezetője.

Vidéki városok szerepe a hálózatban

A vállalat folyamatosan törekszik rá, hogy további magyarországi nagyvárosok is kiemelt szerepet kapjanak a nemzetközi hálózatban. Jelenleg Budapest után a legtöbb csatlakozás Győrből érhető el, innen indulva is népszerű úticél Bécs, de sokan Pozsonyba vagy a közeli Partnorf Designer Outlerbe utaznak. A nyári szezonban Siófokon is kiemelt a FlixBus forgalom, naponta akár 17 zöld busz is megáll az állomáson, innen a legtöbben Horvátország vagy Szlovénia felé utaznak.

Idén tavasszal pedig Kecskemét is újra bekapcsolódhatott a FlixBus nemzetközi hálózatába, hiszen áprilistól három új járat indult Kecskemét érintésével: heti hat alkalommal Szerbia, illetve heti három alkalommal Franciaország irányába, így összesen 23 város vált közvetlenül elérhetővé a megyeszékhelyről.

Kedvezünk az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek

A kerékpáros turisták számára is vonzóbbá vált a buszos közlekedés: júniustól a kerékpárjegy ára mindössze 999 Ft, ennek köszönhetően pedig érezhetően nőtt a bicikliszállítás iránti igény, tavaly júniushoz képest a kedvezmény bevezetése utáni hónapban majdnem 37%-kal több kerékpárt szállítottak járatainkon. A legtöbb kerékpárjegy Bécs irányába fogy, ami nem meglepő, hiszen az osztrák főváros kiváló kerékpáros infrastruktúrával és népszerű túraútvonalakkal várja az aktív kikapcsolódás híveit.

A nyári menetrend összehasonlítva az év többi részével több tucat új indulást és megerősített kapcsolatot tartalmaz– mindezt annak érdekében, hogy a belföldi és nemzetközi utazók is könnyedén elérjék kedvenc városaikat, tengerpartjaikat vagy fesztiválhelyszíneiket. A FlixBus a Magyarországra érkezők számára is igyekszik kedvezni, a Sziget Fesztivál és a Formula-1 Magyar Nagydíj idejére is megerősíti főbb vonalait, sűrűbben fognak járatok közlekedni Berlin, Prága és Bécs irányából is.