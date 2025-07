Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. július 17.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. július 17.

Névnap

Endre, Elek

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.7 Ft

CHF: 428.61 Ft

GBP: 460.6 Ft

USD: 343.81 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. július 16.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 12, 14, 26, 31, 32, 34



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 73 db

5-ös találat: 2571 db

4-es találat: 36952 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 28220 Ft

MOL: 2996 Ft

RICHTER: 10080 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.07.18: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, északkeleten, keleten időszakosan össze is állhatnak a gomolyok. Északon, északkeleten elszórtan, másutt kisebb eséllyel fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 9, 16, délután 22, 28 fok között alakul.

2025.07.19: Napos időre van kilátás többnyire kevés gomolyfelhővel, elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 16, délután 26, 31 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat.A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2025.07.16)

Akciók

