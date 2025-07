Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. július 14.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. július 14., hétfő.

Névnap

Örs, Stella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.99 Ft

CHF: 429.73 Ft

GBP: 461.71 Ft

USD: 342.66 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. július 13.

A Hatoslottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 7, 17, 32, 36, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 43 db

4-es találat: 2309 db

3-as találat: 32695 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 27930 Ft

MOL: 3030 Ft

RICHTER: 10200 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.07.15: A sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szelet élénk, néhol erős, zivatarban átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 12, 20, délután 27, 33 fok között alakul a hőmérséklet.

2025.07.16: Északnyugat felől egyre vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyekből az ország több pontján valószínű kezdetben zápor, zivatar, majd eső is. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. A minimum-hőmérséklet 13, 20 fok között várható. A csúcsérték jellemzően 25 és 32 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.07.13)

Akciók

